'Twitter borsada kazandırıyor'

T24 - Twitter henüz yaratıcılarına çok para getirmemiş olabilir ama yapılan bir araştırma kullanıcılarına maddi getirisi olduğunu gösteriyor.



Münih Teknik Üniversitesi'nden bir doktora öğrencisi, yaptığı çalışma sonucu, borsa tweetlerini takip eden yatırımcıların ortalama yüzde 15 getiri elde ettiklerini belirledi.



Doktora öğrencisi Timm Sprenger, çalışması kapsamında altı aylık bir süre içerisinde gönderilen 250 bin tweeti inceledi. Timm Sprenger, Twitter'ın hisselerle ilgili verdiği bilgilerle, yatırımcıların ve uzmanaların verdiği bilgiler arasında "dikkat çekici bir tutarlılık" saptadı.



Sprenger, "Twitter son derece güvenilir ve meşru bir kaynak" diyor. Her gün tweetler aracılığı ile kullanıcılara borsa ile ilgili binlerce mesaj gönderiliyor.





'Daha çok özel bilgi taşıyacak'



Alman doktora öğrencisi Twitter'ın gelecekte kullanıcılarına giderek daha fazla özel bilgi sunacağını belirtiyor.



Timm Sprenger Almanya'daki son genel seçimlerde de benzer bir araştırma yapmış. Sprenger, Twitter'ı kullanarak partilerin oy oranlarını en fazla yüzde 2'lik bir hata payı ile önceden tespit etmiş.



Bu da, Alman doktora öğrencisinin deyimiyle, "araştırma şirketlerinin yüz binlerce euro harcayarak elde ettikleri" bir sonuç.





