Twitter, bir kullanıcının kimliğini soran İç Güvenlik Bakanlığına dava açtı

ABD'de başkan Donald Trump aleyhine tweet atan sahte isimli bir kullanıcının kimliğini bildirmesi için Twitter’a yazılı talimat gönderen ABD İç Güvenlik Bakanlığı, sosyal medya firmasından beklemediği bir yanıt aldı. Amerika Bülteni'nde yer alan habere göre Twitter, bu isteğin söz konusu kullanıcının ABD Anayasası ile garanti altına alınmış ifade özgürlüğü hakkının ihlali olduğu gerekçesiyle bakanlığa dava açtı.

Trump’ın başkanlık görevini devralmasından sonra, çok sayıda alternatif Twitter hesabı yayına başlamıştı. Bunlardan biri de Trump’ın göçmenlik politikası aleyhine kurulan @ALT_USCIS hesabıydı.

14 Mart 2017 günü Twitter’a ABD İç Güvenlik Bakanlığı Gümrük ve Hudut Koruma dairesi Başkanlığından gönderilen resmi yazıyla ALT_USCIS hesabını kullanan kişinin kimlik bilgilerinin devlete bildirilmesi talep edildi. Twitter, kullanıcıların kimliğinin, yasaları çiğnemedikleri sürece gizli tutulmasının şirket politikası olduğunu ve Amerikan devletinin söz konusu hesapla herhangi bir suç işlendiğine dair bir kanıt sunamadığını kaydetti.

Öte yandan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği ACLU, Twitter’ın bakanlık aleyhine açtığı davaya, söz konusu Twitter hesabını kullanan kişiyi savunmak için müdahil olarak destek vereceklerini duyurdu.

ACLU açıklamasında, ‘’Devlet aleyhine gizli kimlikle konuşmak, Amerikan anayasası ile garanti altına alınmış bir haktır. Twitter’ın, kullanıcısının bu hakkına sahip çıktığını görmekten mutluluk duymaktayız’’ denildi. Gizli kimlikle açıklama yapan bir kişinin kimliğinin deşifre edilmesini istemek için devletin çok somut gerekçeler ortaya koyması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, ‘’Ancak burada hiçbir gerekçe gösterilmemesi, talebin, tamamen bir muhalif hesap olmasından kaynaklandığı şüphesi doğurmaktadır’’ ifadesi kullanıldı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise bu gelişmeyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.