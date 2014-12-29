Twitter, Android telefonlarda çöktü

Sosyal medya devi Twitter'ı telefonlarına yükleyen Android kullanıcılarının bağlantıları koptu, kullanıcılar isyan etti.

Twitter'da bir süredir devam eden uygulama bağlantı sorunu kullanıcıları canından bezdirdi. Android telefonlara yüklü olan Twitter uygulaması kendi kendine kullanıcıları uygulamadan atarken, saatlerce sorun düzelmedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, tüm gün süren sorun bu sabah saatlerinde düzelirken, Twitter'dan Chris Welch, sorunun düzeldiğini ve artık kullanıcıların uygulamaya rahatça girebildiğini kaydetti.

Sorun sadece Android telefonları vururken, iOS platformunu kullanan cihazlarda ise herhangi bir problem gözlenmedi.