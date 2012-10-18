Twitter Almanya neo-Nazi hesabın erişimini engelledi

Mikro blog sitesi Twitter, Alman hükümetinin isteği üzerine neo-Nazi fikirler yayan bir hesaba Almanya'dan erişimi engelledi.

Bu hesaptan gönderilen mesajlara Almanya'dan erişim olmayacak ancak bu mesajlar başka ülkelerden görülebilecek.

Bu Twitter'ın, Ocak ayında yürürlüğe soktuğu sansür uygulamasına başvurduğu ilk durum oldu.

Yeni sansür uygulaması, Twitter'a, bazı ülkelerdeki yasaları ihlal eden içeriklerin yasaklanabilmesi imkânı tanıyor.

Twitter'ın avukatlarından Alex Macgillivray, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, içeriğe engel olmak istemediklerini ancak bunu yapmaları gerektiğinde, şeffaf ve kısıtlı bir şekilde yapabilmelerine imkân tanıyan araçlara sahip olmaktan memnun olduklarını söyledi.

Macgillivray, Twitter'daki mesajında, Alman polisinin, Twitter'a söz konusu hesabın kapatılması isteğini bildirdiği mektubun kopyasına bir bağlantı da yayımladı.

Alman polisinin mektubunda, hükümetin Aşağı Saksonya'daki aşırılık yanlısı sağcı bir grup olan Besseres Hannover'in nasıl yasaklandığı anlatıldı.

Polis, grubun dağıtıldığını, varlıklarına el konduğunu ve sosyal paylaşım sitelerindeki tüm hesaplarının da derhal kapatılması gerektiğini belirtildi. (BBC Türkçe)