Twitter, ABD'de köleliğin sona erdirildiği günü şirket tatili ilan etti

T24 Dış Haberler

ABD'li iş insanı Jack Dorsey, ABD genelinde köleliğin sona erdirildiği 19 Haziran gününün sahibi olduğu Twitter ve Square şirketlerinde bayram ilan edildiğini duyurdu.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Dorsey, "Juneteenth" olarak da bilinen 19 Haziran'ı "kutlama, öğrenme ve bağlantı kurma günü" olarak nitelendirdi. Dorsey, şirketlerinin ABD'deki ofislerinde 19 Haziran'ın "sonsuza kadar" tatil olacağını bildirdi.

Twitter ve Square'in farklı ülkelerde de ofisleri olduğunu hatırlatan Dorsey, bulundukları her ülkede bu tür özel günleri belirleyip şirket tatili ilan edeceklerini ifade etti.

Dorsey'nin bu kararı birçok teknoloji şirketinin ABD'deki sistematik ırkçılık ve polis şiddetine karşı devam eden protestolara destek verdiği bir dönemde alması dikkat çekti.