Twitter'a ücretli abonelik sistemi geliyor

Sosyal medya devi Twitter, reklam gelirlerinin düşmesi üzerine ücretli abonelik sistemini devreye almayı tasarlıyor. Twitter CEO'su Jack Dorsey projenin daha başlangıç aşamasında olduğunu söylerken abonelik sistemine ilişkin detay paylaşmadı.



Sözcü'nün CNN’den aktardığı habere göre; Jack Dorsey yatırımcılarla yaptığı toplantıda, "Bu yıl abonelik modeline ilişkin testler göreceksiniz. Birinin Twitter'a ücret ödemesini istemek çıtayı çok yükseğe koymak demek. Şu an çok çok erken keşif aşamasındayız" diyerek abonelik oluşumu hakkında bilgi verdi. Bu ayın başında Twitter, ücretli abonelik modeline geçişe ilişkin uzmanlar da işe almaya başladı.

''İnsanların ödeme duvarlarını yönetmesini sağlayacağız''

Dorsey abonelik modeli ile reklam işlerinin birbirini tamamlaması gerektiğini belirterek, “Düşündüğümüz dünyaya göre abonelik sistemi reklam ile tamamlayıcı olacak. İnsanların ödeme duvarlarını yönetmesini sağlayacağız” dedi. Ödeme duvarlarını yönetmekten kastın kullanıcılara farklı abonelik seçenekleri sunmak olduğu düşünülüyor.

Reklam ambargosundan etkilendi

Twitter'ın ikinci çeyrek reklam geliri pandeminin de etkesiyle yüzde 23 düşerek 562 milyon dolara geriledi. Reklam verenlerin nefret söylemini körüklediği gerekçesiyle sosyal medya platformlarına uyguladığı ambargolar da Twitter'ın gelir kaybı yaşamasına neden oldu.

Dorsey: Kendimizi berbat hissediyoruz

Geçen günlerde ABD'nin eski başkanlarından Barack Obama, Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos gibi isimlerin Twitter hesaplarının hacklenmesi sosyal medya tarihinin en büyük hack skandalı olarak tarihe geçmişti. Dorsey yatırımcılara konu hakkında, "Bu olaydan dolayı kendimizi berbat hissediyoruz. Güvenlik sürekli ilerleyen bir alan. Sistemlerimizi güvenli kılmak konusunda elimizden geleni yapacağız ve resmi makamlar ile işbirliğimizi sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.