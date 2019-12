-TWEET'LER FARKLI DİLLERE ÇEVRİLECEK BARCELONA (A.A) - 15.02.2011 - Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Dick Costolo, kullanıcıların tweet'leri yerel dile çevirmelerini sağlayacak bir çeviri platformu başlatacaklarını ve platformun ilk aşamada Rusça, Endonezya dilinde ve Türkçe hizmet vereceğini duyurdu. Costolo, GSMA Mobil Dünya Kongresinde yaptığı konuşmada, mobil iletişim sektörü temsilcilerine, sosyal ağ hizmetlerinin cihazlara daha etkin şekilde entegre edilmesi çağrısında bulundu. Kongre kapsamında sergilenen tüm cihazların Twitter'ı desteklediğini ancak her birinde farklı bir deneyimin sunulduğunu söyleyen Costolo, kullanıcıların her cihazda Twitter'ı yeniden öğrenmemesi gerektiğini kaydetti. Costolo, ''Twitter'ın su gibi olmasını istiyorum. Banyoda nasılsa, mutfakta da aynı şekilde olmalı. Kullanışlı ve kolay'' dedi. Costolo, Twitter'ın aktif kullanıcılarının yüzde 50'sinin birden fazla platformdan bağlantı kurduğu ve tüm tweet'lerin yüzde 40'ının mobil cihazlardan geldiği bilgisini verdi. Tweet'lerin farklı dillere çevrilebileceği bir çeviri platformunu hayata geçireceklerini de duyuran Costolo, platformun ilk aşamada Rusça, Endonezya dili ve Türkçe'yi destekleyeceğini, bu dilleri Portekizce'nin izleyeceğini söyledi. Geçen hafta gerçekleştirilen Super Bowl sırasında her saniye 4 bin tweet'in sisteme girildiğini, bu konudaki rekorun ise saniyede 6 bin tweet ile yeni yıl öncesinde Japonya'ya ait olduğunu kaydeden Costolo, sportif etkinlikler ve önemli televizyon programları sırasında Twitter kullanımındaki artış dikkate alındığında, Twitter'in etkin bir şekilde kendi reklam platformunu oluşturduğunu belirtti. Costolo, ''İkinci, interaktif televizyon ekranı haline geldik'' dedi. -''DİJİTAL İYİMSERİM''- Vodafone Üst Yöneticisi (CEO) Vittorio Colao da kendisini ''dijital iyimser'' olarak tanımladığı konuşmasında, ''Dijital iyimserliğimin üç anahtar unsuru işbirliği, açıklık ve rekabet'' dedi. Son bir yılda ekonomide iyileşme yaşanmaya başlandığını belirten Colao, özellikle Türkiye, Güney Afrika, Hindistan'ın aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde ciddi büyümeler yaşandığını kaydetti. Colao, geçen yıllarda insanların ücretsiz müzik indirme, haberlere, videolara ücretsiz sahip olma eğilimleri nedeniyle, içerik için kimsenin ücret ödemek istemeyeceği görüşünün yaygınlık kazandığına işaret ederek, ''Şu anda gelecek çok daha iyi. Tüketiciler, içerik için, uygulamalar için para ödemeye hazırlar. Çok sayıda uygulama indiriyor, müzik, video için para ödüyorlar. Dijital iyimserliğim, geçen yıl yaşanan güzel gelişmelerden de etkileniyor'' diye konuştu. Colao, yeni hizmetler konusunda telefonda konuşma sırasında canlı video ve medya dökümanlarının paylaşılması ile Türkiye'de de işbirliği çalışmaları yaptıkları mobil cüzdan uygulamalarını örnek verdi. -''WINDOWS PHONE 7: EN OPERATÖR DOSTU PLATFORM''- Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Steve Ballmer da Windows Phone 7'yi, ''En operatör dostu platform'' olarak nitelediği konuşmasında, Windows Phone'un, mobil operatörlerin değer katabileceği en uygun yer olmaya devam edeceğini söyledi. Ballmer, bazı operatörlerin Apple ve Google'ın mobil ekosistemde, özellikle de üst düzey akıllı telefon müşterilerine verilen hizmetler konusunda güçlerini artırmalarından duydukları kaygılara değinerek, Microsoft'un kendisini bu duruma en iyi alternatifi oluşturacak şekilde konumlandırdığını kaydetti. Steve Ballmer, geçen yılın son aylarında tanıtılan platformda halihazırda 8 bin uygulamanın kullanıcılara sunulduğunu belirtti.