Tweet indirebilme özelliği geliyor

Dünyanın en büyük mikroblog sitesi Twitter, uygulama programlama arayüzünde (API) yaptığı değişimlere devam ediyor.Bunun en son örneği, kullanıcıların geçmişte attıkları tüm tweet’leri indirebilecek olmaları.

ABD’de düzenlenen Online News Association konferansında konu hakkında açıklama yapan Twitter CEO’su Dick Costolo, eski tweet’leri indirebilme özelliğinin 2012 sonunda hayata geçeceğini belirtti.

Reuters’a konuşan Costolo, Twitter’ın son zamanlarda gerçekleştirdiği API değişikliklerinin kullanıcıların yararına olduğunu belirtti. Twitter en son olarak, kendileri için geliştirilen üçüncü parti uygulamaların, Twitter bünyesine kabul edilmeden önce en az 100 bin kullanıcıya ulaşması gerektiği kuralını getirdi.

Twitter, diğer şirketlerin bir değer katmadan kendi platformları üzerinden para kazandığını belirtmiş ve bu durumu değiştirmek için belli adımlar atmaları gerektiğini ifade etmişti. Sendikalaşmaya da inancı olduğunu ifade eden Costolo, “son dakika haberleriyle bağlantılı olanlar gibi tweet’lerin gruplar halinde yayımlanması konusunda üçüncü partilere imkan verilebileceğini” söyledi.