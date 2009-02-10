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Bilim / Teknoloji

TV'yi 'gözümüze sokacaklar'

Bilim adamları, 10 yıla kadar televizyon görüntülerini aktaran özel kontakt lenslerin hazır olacağını tahmin ediyor.

10 Şubat 2009 02:00

Bilim adamları, 10 yıla kadar televizyon görüntülerini aktaran özel kontakt lenslerin hazır olacağını tahmin ediyor.

Tanınmış gelecek bilimi uzmanı Ian Pearson, yakın gelecekte enerjisini vücut ısısından sağlayacak olan 'televizyon lensler'in kullanıma sunulacağını öngörüyor.

Ses komutu ya da el hareketleriyle kanal değişiminin sağlanacağı lensler sayesinde insanlar 24 saat kesintisiz yayın izleme imkanı sunulacağı belirtiliyor.

Duyguları ileten dövmeler

Pearson ayrıca, yakın gelecekte geliştirilecek 'dijital dövmeler' aracılığıyla izleyicilerin ekranda gördükleri kişilerin ruh hali ve duygularını yaşamasının sağlanacağını söyledi.

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