TV'lerde 'dijital' yayın dönemi

Dijital medya nereye koşuyor?

Türk elektronikçiler IFA'da boy gösteriyor

Yaklaşık 50 yıldır analog izlenen televizyon, yeni yılla birlikte ABD'de sayısallaşacak. Amerika'da 17 şubat 2009'dan itibaren yayınlar dijital olacak. ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) raporlarından derlenen bilgilere göre "Dijital Televizyon Devrimi" olarak da nitelendirilen DTV (Dijital Televizyon) yayınları için hazırlıklarını sürdüren ABD, bu tarihten itibaren televizyon teknolojisini değiştirecek.FCC'nin raporuna göre, ABD'de yayın yapan aktif 1798 televizyon kanalından 1794'ü Şubat 2009'dan itibaren dijital yayına başlayacak. Bu kanallardan 1002'si hazırlıklarını tamamlarken 736'sı bu tarihe kadar hazırlıklarını tamamlayabileceğini bildirdi. Kanallardan 56'sı bu süreyi "bir miktar geçirebileceğini" belirtirken, 1 televizyon kanalı çalışmaları "kesinlikle" yetiştirmeyeceğini açıkladı ve 3 televizyon kanalı ise gerekli başvuru formlarını "hiç" doldurmadı.Dijital yayınları almaya uygun cihazı olanlar sadece yayınların başlamasını beklerken, buna uygun televizyonu olmayanlar "Set Top Box" olarak adlandırılan ve ABD'de 40-70 dolar arası satılan küçük kutu vasıtasıyla yayınları dönüştürerek izleyebilecek ancak bu kutularla HDTV (High Defination Tele Vision) yayınları izlenemeyecek.Türkiye'de ise dijital televizyon yayını denemelerine 2006'da başlandı. 2014'e kadar Türkiye'nin yüzde 95'inde sayısal yayınların izlenebilmesinin mümkün olacağı öngörülüyor. Sayısal karasal yayını alma oranı yüzde 80'lerin üzerine çıktığı analog yayınların kapatılması için ek bir süre verilecek ve 2015 yılından itibaren analog yayınlar tamamen kaldırılacak.RTÜK'ün internet sitesinde sayısal televizyonun faydaları ile ilgili şu bilgilere yer veriliyor:-İzleyiciler açısından daha kaliteli, net görüntü ve ses alışı sağlanacak.-Analog yayın için bir kanaldan bir TV program yayını yapılabilirken, karasal sayısal yayın bir kanaldan en az dört en fazla altı TV program yayını yapılmasına imkan verdiğinden kısıtlı ve milli bir değer olan frekansların daha etkin ve verimli kullanılması sağlanacak.-DVB-H yayınlarına uyumlu el cihazlarına ve cep telefonlarına yönelik televizyon yayınları iletilebilecek. Analog teknolojide mümkün olmayan hareket halinde alış, karasal sayısal yayın teknolojisi ile mümkün hale gelecek ve televizyon yayınlarının mobil alışı sağlanacak.-Tek frekans ağı (SFN) teknolojisi sayesinde aynı kanaldan yayın yapan farklı noktalardaki sayısal yayınlar birbirlerini bozmak yerine kuvvetlendirdiğinden bu sayede enterferans sorunu ortadan kalkacak, frekansların etkin ve verimli kullanılması sağlanacak.-Yine sayısal yayın avantajlarından olan portable-taşınabilir alışa uygun olarak yapılacak planlamada ve uygulamada metropol alanlarda binaların bahçe katında ve daire içerisinde net bir görüntü alışı sağlanacak.-Yakın gelecekte, karasal sayısal televizyon deneme yayınlarıyla beraber etkileşimli televizyon yayıncılığı sayısal sistem üzerinden yapılabilecek. Yüksek çözümlemeli televizyon yayıncılığına (HDTV) geçiş bu siste üzerinden sağlanabilecek. Cep telefonları ve el cihazlarıyla televizyon yayınlarının alınması (DVB-H) mümkün olacak. Böylece televizyon yayıncılığı ile internet ortamı ve haberleşme birbirlerine yakınsanmış olacağından AB müktesebatına uygun olarak zamanında ve öz kaynaklarla sayısal sistem transferi sağlanacak.-Karasal sayısal televizyon yayıncılığında kullanılan televizyon vericilerinin daha az güç harcayarak aynı alanı kapsaması sağlanacak. Böylece insan sağlığını tehdit eden elektromanyetizma azaltılacak.