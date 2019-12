-TVF "teşekkür" etti ANKARA (A.A) - 23.08.2011 - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Dünya Yıldız Kızlar Şampiyonası'nda elde edilen başarıda emeği geçenlere bir basın açıklamasıyla teşekkür etti. ''21 Ağustos 2011 günü sona eren FIVB Yıldız Kızlar Dünya Şampiyonası'nda, ülkemize, Türk spor tarihinin olimpik takım oyunlarındaki ilk dünya şampiyonluğunu getiren Yıldız Kız Milli Takımımız ile gurur duyuyoruz'' denilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: ''2 yıl boyunca durmak, yılmak, yorulmak bilmeden çalışarak bu görkemli sonucu fazlasıyla hak eden yiğit sporcularımıza, sporcularımızı vareden, el emeği, göz nuru ile büyüten, yürüten, yetiştiren, okutan, spora yönlendiren ve TVF'ye emanet eden fedakâr ailelerine, eğitim hayatları süresince sporcularımızı okutan, onları eğiten ve voleybolu sevdiren, sporcu olmalarını kolaylaştırarak yollarını açan, ilköğretimden itibaren tüm okullarına, tüm öğretmenlerine, spor hayatlarının başından itibaren gelişimlerinin her aşamasında sporcularımıza bir şeyler katan, yeni beceriler veren, gelişmelerini sağlayan tüm kademelerdeki tüm antrenörlerine, bu değerleri Türk voleyboluna kazandıran, onları daha iyi voleybolcu olmaları için yüreklendiren, renklerine bağlayan, takım olmayı öğreten, her anlamda destekleyip güç katan ve yetiştiren kulüplerine, bu takımın ve sonucun meydana gelmesinde pay sahibi olan gelmiş geçmiş tüm milli takım antrenörlerine, Dünya Şampiyonası öncesi ve esnasında sporcularımızı hazırlayan, geliştiren, sevk ve idare eden, taktik, moral ve destek veren, baş ve yardımcı antrenörü, istatistik uzmanı, doktoru, fizyoterapisti, masörü, menajeri ve koordinatörüyle teknik heyetimize, çocuklarımıza inandıklarını her fırsatta vurgulayarak cesaretlendiren, teşvik eden Spor Genel Müdürlüğümüze, çocuklarımızın emniyet ve özgüven duygularını üst düzeye taşımalarına ve kamuoyunda voleybolun bir kez daha ışıldamasına, yazarak, fotoğraflayarak, televizyondan yayınlayarak, hikaye edip yücelterek zemin hazırlayan, katkı sağlayan Türk basınına, dünya voleybol kamuoyunu gıpta ve hayretler içinde bırakan görkemli müzikalitesi ve hayal dahi edilemeyecek tezahürat desteğiyle sahada, milli formamızın hakkını veren sporcularımızın en büyük desteği, gücü olmayı başaran muhteşem Ankara seyircisine, projenin hayata geçtiği günden bugüne, iki yıl boyunca takımımızın ağabeyi, ablası olmayı başaran, FIVB'nin 'kusursuz' olarak nitelendirdiği, dünyaya emsal bir dünya şampiyonası organize eden, şampiyona süresince kendini adarcasına çalışıp koşturan, didinen TVF personeline, organizasyonda görev almaya koşan, her biri üniversiteli, dünya dillerine hakim, şık, disiplinli ve özverili çok sayıda voleybol gönüllüsüne, şampiyonayı duyurmamıza, başkentimizi pano ve afişlerle donatıp giydirerek çok büyük destek veren Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne, teşekkür ediyoruz.'' 2 yıl önce, dünya voleybolunu yakalamanın tek yolu, dünya starlarını, küçük yaşlarındayken, başlarını alıp gitmeden yakalamak ve o dünya starlığı yolculuğuna onlarla birlikte çıkmaktır diyerek başlattıkları ve 2 yıl boyunca sürdürdükleri projenin son bir yıl içinde, 1 Avrupa sekizinciliği (yıldız erkek), 1 olimpik gençlik şampiyonluğu (yıldız erkek), 1 Avrupa şampiyonluğu (yıldız bayan), 1 olimpik gençlik üçüncülüğü (yıldız bayan) ve Türk spor tarihinde bir ilk olan dünya şampiyonluğu ile taçlandırıldığı kaydedilen açıklama, şöyle sonlandırıldı: ''Bu başarı hepimizindir, çünkü bunu hep birlikte yaptık. Türk spor ve Türk voleybol camiasına teşekkür ediyoruz. Halkımıza teşekkür ediyoruz. TVF, voleybolun yalnızca kulüplerin ya da yalnızca millî takımların sporu olmadığını, takım sporu olduğunu ve idari boyutta, voleybol olgusunun, ancak ve ancak kulüpleri ve milli takımlarıyla birlikte takım olgusuna dönüşebileceğini söylemeye, tüm adımlarını buna yönelik atmaya devam edecektir.''