Tv şovundan sahalara

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Galatasaray ve Milli Takım'ın 12 yıl önce futbolu bırakan 47 yaşındaki ünlü kalecisi Hayrettin Demirbaş futbola dönüyor.

03 Şubat 2010 02:00

T24 - Galatasaray ve Milli Takım'ın 12 yıl önce futbolu bırakan 47 yaşındaki ünlü kalecisi Hayrettin Demirbaş futbola dönüyor.


Televizyonda yayınlanan Devler Ligi programındaki performansıyla 51 Niğdespor Başkanı İdris Turgut ve antrenör Cevdet Sancaklı'nın dikkatini çeken Hayrettin, "Beni arayıp, 'Hayro performansından bir şey kaybetmemişsin. Ya iyi bir kaleci bul ya da sen gel' dediler. Ben de amatörlüğe dönmüş oldum" dedi. Yeni takımıyla 10 gündür Antalya'da kamp yapan Hayrettin Demirbaş, çim kokusunu özlediğini söyleyip, "Bu ay Niğde'de iki maçımız var, bunları kazanırsak 3. Lig'e yükselme mücadelesine katılacağız. Şimdiden heyecanlıyım" diye konuştu.

1980 ile 1985 yılları arasında Altay'da oynadıktan sonra adını Galatasaray tarihine "Ostrava Panteri" olarak yazdıran Hayrettin, iki lig şampiyonluğu sevinci yaşamış, birçok kulüpte futbola devam etmiş, ardından da teknik adamlığa geçiş yapmıştı.





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