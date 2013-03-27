T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Televizyon sanıldığı kadar olumsuz etkilemiyormuş

Yapılan bir araştırmaya göre, küçük yaşta her gün televizyon izlemek çocukların sosyal gelişimlerini sanıldığı kadar olumsuz etkilemiyor

27 Mart 2013 10:41

İngiltere'de yapılan bir araştırma, küçük yaşta her gün televizyon izlemenin çocukların sosyal gelişimlerini sanıldığı kadar olumsuz etkilemediğini ortaya koydu.

Sağlık Araştırmaları Konseyi'nin 5 yaşındaki 11 binden fazla çocuk üzerinde yaptığı araştırmaya göre, kötü davranışları televizyon izlemeyle ilişkilendirmek doğru olmayacağı, bu iki unsur arasında küçük bir bağlantı olsa da ebeveynlik tarzları gibi diğer unsurların bu konuda daha belirleyici olabileceği ifade edildi.

Araştırmacılar yine de çocukların televizyon izleme saatlerinin sınırlandırılması gerektiği ve şiddet içermeyen, eğitici programların günde 2 saatten fazla izlenmemesi önerisinde bulundu. Çocukların, her gün televizyon önünde zaman geçirmesinin, ödev yapma, arkadaşlarla oynama gibi diğer etkinliklere ayıracakları zamandan çalabileceğine dikkat çekildi.

Uzmanlar, çocukların küçük yaşta televizyon izlemesinin 7 yaşına geldiklerinde dikkat problemlerine yol açabileceği uyarısında bulunurken Archives of Diseases in Childhood dergisinde yayımlanan araştırma bulgularına göre 5 yaşındayken günde 3 saatten fazla televizyon izleyen bir çocukta 7 yaşına geldiğinde az da olsa sosyal ve davranışsal sorunlar görülebiliyor.

ETİKETLER

çocuktvtelevizyonsosyal gelişimolumsuzetki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24