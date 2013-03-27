Televizyon sanıldığı kadar olumsuz etkilemiyormuş

İngiltere'de yapılan bir araştırma, küçük yaşta her gün televizyon izlemenin çocukların sosyal gelişimlerini sanıldığı kadar olumsuz etkilemediğini ortaya koydu.

Sağlık Araştırmaları Konseyi'nin 5 yaşındaki 11 binden fazla çocuk üzerinde yaptığı araştırmaya göre, kötü davranışları televizyon izlemeyle ilişkilendirmek doğru olmayacağı, bu iki unsur arasında küçük bir bağlantı olsa da ebeveynlik tarzları gibi diğer unsurların bu konuda daha belirleyici olabileceği ifade edildi.

Araştırmacılar yine de çocukların televizyon izleme saatlerinin sınırlandırılması gerektiği ve şiddet içermeyen, eğitici programların günde 2 saatten fazla izlenmemesi önerisinde bulundu. Çocukların, her gün televizyon önünde zaman geçirmesinin, ödev yapma, arkadaşlarla oynama gibi diğer etkinliklere ayıracakları zamandan çalabileceğine dikkat çekildi.

Uzmanlar, çocukların küçük yaşta televizyon izlemesinin 7 yaşına geldiklerinde dikkat problemlerine yol açabileceği uyarısında bulunurken Archives of Diseases in Childhood dergisinde yayımlanan araştırma bulgularına göre 5 yaşındayken günde 3 saatten fazla televizyon izleyen bir çocukta 7 yaşına geldiğinde az da olsa sosyal ve davranışsal sorunlar görülebiliyor.