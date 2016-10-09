TV 10: Oruca başladığımız gün sesimiz kısıldı; Alevilere yine 12 Eylül yaşatılıyor

Alevi Bektaşi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Garip Dede Dergahı’nın da aralarında bulunduğu Alevi dernekleri, cemevi dedeleri ve çok sayıda yurttaş, Galatasaray’da bir araya gelerek, TV 10’un kapatılmasını protesto etti. Eyleme katılan TV 10 Yönetim Kurulu Başkanı Veli Büyükşahin, “15 Temmuz darbe girişiminde Alevilerin darbeye karşı tutum aldı. Darbe süreçlerinde Alevilerin bıyıkları kesilip yedirildi. Bizler şu an 12 Eylül’de yaşadıklarımızı yaşıyoruz. Alevilerin birkaç televizyonu dışında neyi var?" dedi. TV 10 yapımcısı Hüseyin Kelleci ise “Matem günü matemimizi zehirlediler. Oruca başladığımız gün sesimiz kısıldı” diye konuştu.

"Şu an 12 Eylül’ü yaşıyoruz"

TV 10 Yönetim Kurulu Başkanı Veli Büyükşahin, bütün darbelerde Alevilerin zarar gördüğünün altını çizerek, “15 Temmuz darbe girişiminde Alevilerin darbeye karşı tutum aldı. Darbe süreçlerinde Alevilerin bıyıkları kesilip yedirildi. Cemevlerimiz basıldı. Darbenin acılarını en çok biz yaşadık. Demokrasiyi korumak istediğini söyleyen iktidar darbe yapıyor. Bizler şu an 12 Eylül’de yaşadıklarımızı yaşıyoruz. Alevilerin birkaç televizyonu dışında neyi var? Bu ülkede barış ve demokrasi olacaksa TV 10 yayın hayatına devam etmelidir” dedi. TV 10 yapımcısı Hüseyin Kelleci ise “Matem günü matemimizi zehirlediler. Oruca başladığımız gün sesimiz kısıldı” diye konuştu. Altı yıldır ekranlarda olduklarını belirterek, “Bizler sevgiden, hoşgöründen, insan haklarından bahsederken ekranımız birden karardı. Suçumuz düzgün haber yapmak mıydı?” dedi