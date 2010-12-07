-TÜZMEN'İN BABASI VEFAT ETTİ MERSİN/ANKARA (A.A) - 06.12.2010 - AK Parti Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen'in babası vefat etti. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, eski Devlet Bakanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen'in babası Nuray Tüzmen (72), bu akşam Ankara'daki evinde vefat etti. Bir süredir parkinson hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü bildirilen Nuray Tüzmen'in cenazesinin, çarşamba günü Karşıyaka Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.