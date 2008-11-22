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Ekonomi

Tüzmen: Krizin dibi görülmedi

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, herkesin üstüne düşeni yapması gerektiğini henüz krizin dibinin görünmediğini söyledi.

22 Kasım 2008 02:00

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, ihracatın finansmanının önemli olduğunu ve geçtiğimiz dönemde yaşanan sıkıntılardan dolayı Türk bankacılık sisteminin çok tutucu hale geldiğini belirterek, ''Ağacı sulamamız lazım ki meyveyi alalım ve bu su, banka finansmanıdır. Su gelmeden, o meyveyi da bankalar geri alamaz. Böyle bir döngünün içinde herkes üstüne düşeni yapacak'' dedi.

Tüzmen, konuşmasında, kriz dönemini akıllı şekilde kullanmamız halinde ''tehdit unsurunun fırsata'' dönüştürülebileceğini, bütün dünyada ihracatın daraldığını ve bütün ülkelerin dış ticaretlerinde yüzde 3 oranında gerileme yaşadığını söyledi.

‘Belki o rekorları tekrar kıramayız’

Toplam ihracatımızın yüzde 58'ini yaptığımız AB bloğuna bugün yüzde 48 ihracatımızı yaptığımızı, Türkiye'nin bu yıl toplam ihracatında yüzde 16 daralma yaşandığını belirten Tüzmen, ''Geçen kasım ayında 11 milyar doları geçmiştik ve ihracat rekorları kırmıştık, şimdi aynı rekorları kıramayacağız, ancak diğer ülkelerde de aynı sıkıntı olduğu için bazen olimpiyatlarda rekorların kırılmadığı yarışmalarda olur. Önemli olan birinci gelebilmek. Belki o rekorları tekrar kıramayız ancak yine ülkeler arasında ilk 3'te yerimizi alabilirse o da büyük başarı'' dedi.

Şu an itibariyle Suriye'ye ihracatımızın yüzde 40, İran'a yüzde 60 ve Irak'a yüzde 35 oranında arttığına dikkati çeken Tüzmen, Türkiye'nin bir şansının komşu ve çevre ülkeler olduğunu, krizden daha az etkilenmek için komşu ve çevre ülkelere yoğunlaşacaklarını söyledi.

‘Bunlar artçı şoklar’

Amerika'da ve Avrupa'da netice vermeyen paketler açıklandığı için bankaların sapır sapır döküldüğünü kaydeden Tüzmen, ''Bankalar aşağı inince bu sefer ikinci, üçüncü, dördüncü paketler, artçı şoklar... Ancak, halen şu anda krizin dibi görülmedi, herkes bunu söylüyor. O zaman temkinli olacaksın. Doğru kararlar vereceğiz'' dedi.

Devlet Bakanı Tüzmen, iş adamlarının Irak'a ihracatta Habur Sınır Kapısı'nda yaşadıkları sorunların aşılması için elinden gelen gayreti gösterdiğini kaydetti.


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