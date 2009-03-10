Tüzmen: 'Dolarda 1.80 - 2.00 aralığı normal'

İhracatı etkiler mi?

Obama’nın Türkiye’ye yapacağı ziyaret

Pazar gezisinden notlar



Bakan Tüzmen, partisinin Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Eyiceoğlu'na destek vermek üzere geldiği Mersin'de, Salı Pazarı'nı ziyaret ederek, buradaki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tüzmen, Merkez Bankasının, döviz likiditesini destekleyerek döviz piyasasının sağlıklı çalışmasını sağlamak amacıyla dünden itibaren döviz satım ihaleleri yoluyla piyasaya döviz likiditesi sağlanmasına karar vermesiyle ilgili olarak, para iniş çıkışlarında ve kur fiyatlarındaki değişikliklerin olabileceğini söyledi.Yaşanan gelişmelerin zaman içerisinde yerine oturacağını ifade eden Tüzmen, "2003 yılında aynı şekilde TL'nin değeri artarken ve doların değeri çok düşerken bu müdahaleler doğru şekilde yapılabilseydi, sanayicinin ve ihracatçının içi boşalmamış olurdu. O zaman biraz geç kalındı. Yapılmadı. Oysa ki, çok ısrar etmiştik" dedi.Girişimlere "Şimdi bence geçmişten ders alındı" yorumunu yapan Tüzmen, şöyle devam etti:"O yüzden bu kurlar içerisinde müdahale belirli hacimlerle yapılır. Düşük hacimlerle girerseniz, piyasa bunu yanlış anlar ve aşırı rezerv üretir. Bu nedenle Merkez Bankası artık geçmişinden de edindiği tecrübeleriyle bu hesaplamaları çok iyi bir şekilde yapıyor diye düşünüyorum. Gerekli gördüğünde kendi rezervlerinde çok büyük bir erimeye sebep olmadan, müdahale yapabilir. Bunları doğru görürüm. Keşke bu, 2003 yılında yapılabilseydi de, kur bu şekilde aşağı inmeden, o dönemi büyük bir rekabet avantajıyla aşıp, sanayicimizin ihracatçımızın da rekabet gücünü bu günlere taşıyabilseydik."Sanayi üretimindeki düşüşe değinen Tüzmen, şöyle konuştu:"Sanayi üretiminde yüzde 24 düşüş var. Bu düşüş doğal olarak ihracattaki düşüşüşü de tetikliyor. Yani bu denklemin, ikinci türevidir. Sanayi üretiminin tekrar canlanması için işte bu kur politikaları son derece önemlidir. Şimdi bence bu ders alındı. Dolardaki 1,60-1,80 ve 1,80-2,00 aralığı normal. Buralarda doların seyrini izlemek gerekir. Dolayısıyla bu bant aralığında herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Hatta bir süre sonra piyasa da rahatlayacaktır."Bakan Tüzmen, doların 2 TL'yi bulup bulmayacağı yönündeki soruyu da "Seyri izlemek gerekir. Biz ne demiştik, (TL aşırı değerli). Bunun üzerine bize (Neye göre aşırı değerli?) diyorlardı. Dolayısıyla aslında normal değerine doğru seyrediyor TL. Tabii dışarıda talep daralmamış olsaydı, tam ihracatçımızın patlama yapacağı dönemi yaşıyor olacaktık. Bence bu durumda panik yapmadan, soğuk kanlı bir şekilde beklemek gerekir. Merak edilmesin ekonomi yönetiminde devlet yönetimi, bürokrasi ve özel sektör sağlıklı şekilde çalışıyor. Bence burada herhangi bir sıkıntı olmaz. Bu aralıkları normal karşılamak gerekir" yanıtını verdi.Müdahalenin ihracatı etkileyip etkilemeyeceği şeklindeki bir soruyu da değerlendiren Tüzmen, şöyle cevap verdi:"İhracata çok pozitif etkisi olur. İthalatı kısaltır ve azaltır. Ancak şu var, şu sırada geçmişte kur ayarlaması yapılabilseydi, sanayici imalat sanayilerini kapatmak zorunda kalmayacaktı. Şimdi böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Çalışmaların, ihracata orta dönemde böyle giderse faydası olur. Çünkü ihracat artışını, rekabet avantajı yaratacağı nedeniyle tetikler. Tabii ihracatçıların sanayicilerin bu dönemde ayakta kalması gerekir ki, ihracat devam edebilsin. Kurun pozitif etkisi mutlaka ihracata yansır. Ama belirsizlik kötü. Bu kur istikrarlı bir şekilde sürerse etkisi olur."Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye'yi ziyaret edeceğinin açıklanmasıyla ilgili olarak ise şunları kaydetti:"Bence çok önemli ve kuvvetli bir mesaj. Tüm Türk dünyasına ve İslam alemine verilmiş en önemli mesajlardan biri. Bugün Türk ve İslam alemi deyince çok büyük bir güçten bahsediyoruz. Özellikle de hidrokarbon olarak. Bugün dünyanın en önemli hidrokarbon kaynakları Türk ve İslam aleminin elinde. Dolasıyla böyle bir başlangıcın Türkiye'den yapılması, ABD yönetiminin geçmiş dönemlere farklı, akılcı ve rasyonel bir şekilde yaklaştığının göstergesidir."Bakan Tüzmen, beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Eyiceoğlu ve merkez ilçe Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Erşahin ile Salı Pazarı ziyareti öncesinde, seçim otobüsüyle, ilçenin caddelerinde tur atarak, halkı selamladı.Daha sonra, pazarcı esnafıyla tek tek tokalaşarak, sohbet eden Tüzmen, alış veriş yapan vatandaşlarla da meyve sebze fiyatlarıyla ilgili konuştu.Partisinin adaylarına oy isteyen Tüzmen'e bir esnafın elma ikram etmesi üzerine Tüzmen, ikramı geri çevirmeyerek, elmayı peçete ile silip yedi. Bu sırada yanına gelen bir kadının "Sayın Bakanımız bizim de canımız istedi" demesi üzerine Bakan Tüzmen, elmayı eliyle bölerek vatandaşlarla paylaştı.Gezi sırasında CHP'nin seçim bürosunu da gören Bakan Tüzmen, buraya girerek içerideki partililere başarılar diledi.Bu arada bazı pazar esnafının ilçede düzenli bir pazar yerinin bulunmaması nedeniyle sıkıntı çekmelerini anlatarak, soruna çözüm istemeleri üzerine Tüzmen, "Bu gibi işleri önce belediye başkan adaylarımıza oy verip destekleyeceksiniz, daha sonra bunları talep edeceksiniz. Onlar da ihtiyaçlarınızı karşılamazsa bana şikayet edeceksiniz ve ben de onların ayaklarından vururum" diyerek espri yaptı.