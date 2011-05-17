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Politika

TÜZMEN: "KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARINA GÜLÜYORUM" MERSİN (A.A)

17 Mayıs 2011 22:50

-TÜZMEN: "KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARINA GÜLÜYORUM" MERSİN (A.A) - 17.05.2011 - Eski Devlet Bakanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen, ''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına gülüyorum. Türkiye'de siyasetin aşağı seviyeye çekilmesinden çok üzgünüm. Dünkü konuşmalarımız herkesin gözü önünde cereyan etti, tüm Türkiye şahit. Demek ki, (yenilen pehlivan güreşe doymazmış)'' dedi. Tüzmen, Kılıçdaroğlu'nun bugün Ordu'da yaptığı konuşmasının ardından, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de siyasetin aşağı seviyeye çekildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaların ''bir siyasi parti liderine yakışmayacak ölçüde, bir iftira kampanyası'' olduğunu ifade eden Tüzmen, şöyle konuştu: ''Türkiye'de siyasetin aşağı seviyeye çekilmesinden çok üzgünüm. Bir siyasi parti liderine yakışmayacak bir ölçüde, bir iftira ve inkar kampanyası içerisine girdiğini görüyorum. Dün, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile TOBB Genel Kurulu'ndaki konuşmalarımız herkesin gözü önünde cereyan etmiştir, buna bütün Türkiye şahittir, benim ne söylediğim ortada ama kendisinin bunlarla ilgili konuşmaya devam etmesi ki, dün benim için olay kapanmıştır diye söylemiştim. Kendisinin bu konularda devam etmeye çalışması, elinde başka malzemesi, bir projesi, bir bilgisi, bir belgesi olmadığını gösteriyor. Tabii, ben şöyle düşünüyorum ve gülümseyerek karşılıyorum bu hareketini, (yenilen pehlivan güreşe doymazmış.)'' Tüzmen, ''Kılıçdaroğlu'na gerekli cevabı dün, bütün Türkiye'nin huzurunda verdim, adam demek ki yediremiyor kendine, hala uğraşmaya devam ediyor'' dedi.

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