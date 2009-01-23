Tuzlu yiyen annelerin çocuklarında tansiyon riski

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Tekol, gebelik ve emzirme döneminde tuzlu gıdalarla beslenen annelerin çocuklarının gelecekte tansiyon hastası olabileceğini söyledi.



Prof. Dr. Tekol, yaptığı açıklamada, dünyada 1 milyar kişiyi etkileyen ve yılda 7 milyon kişinin ölümüne neden olan tansiyon hastalığının insanların yiyeceklerine tuz koymaları sonucu ortaya çıktığını belirtti.



Bugüne dek yiyeceklerine tuz koymayan çok sayıda topluluk bulunduğunu, bu topluluklarda tansiyon hastalığı görülmediğini ifade eden Tekol, şöyle devam etti:



"Kendi ortamlarında tuzsuz beslenen ve tansiyonları normal olan dişi deney hayvanlarına gebelik ve emzirme dönemlerinde tuzlu yiyecekler verildiği takdirde bunların yavrularının ileri yaşlarda tansiyonlarının yükseldiğini görülmüştür. Hayatın ilk dönemlerinde beyin ve böbreklerde meydana gelen bozukluklarda da tuzun etkisi olabileceği yönünde kanıtlar elde edilmiştir. İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar ve gözlemler, hayvanlardan elde edilen bu sonuçların insanlar için de geçerli olduğunu kanıtlamıştır."



Tekol, bu konudaki bilimsel makalesinin ABD'deki "Birth Defects Research" adlı dergide yayımlandığını belirterek, "Bu nedenle annelerin gebelik ve emzirme dönemlerinde tamamen tuzsuz beslenmesi tansiyon hastalığının ortadan kaldırılabilmesi için şarttır. Bunun için tuzsuz ekmek ve salça tüketilmesi, yemekler pişirilirken tuz katılmaması gerekir" diye konuştu.



Prof. Dr. Yalçın Tekol, tuzun mide kanseri, kalp ve böbrekler üzerinde olumsuz etkileri bulunduğunu, astım ve halk arasında "kemik erimesi" olarak bilinen osteoporozun kötüleşmesine de neden olduğunu sözlerine ekledi.



(AA)

