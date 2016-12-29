Tuzlaspor'dan Hamit Altıntop açıklaması

Galatasaray forması giyen Hamit Altıntop'un Tuzlaspor yöneticisi olduğu iddialarına yanıt veren TFF 2. Lig ekibi, iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Galatasaray'ın, Ziraat Türkiye Kupası maçında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 3-2 mağlup olmasının ardından mücadelede forma giyen futbolcuların bazıları taraftarın eleştirisine maruz kaldı.

Hamit Altınop'un Tuzlaspor yönetiminde yer aldığı yönünde yapılan eleştirilerin ardından İstanbul ekibi konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"Bu akşam oynanan Tuzlaspor–Galatasaray karşılaşması sonrasında ortaya atılan asılsız iddialara cevabımızdır: Milli futbolcumuz Hamit Altıntop’un kulübümüzle hicbir iliskisi ve alakası bulunmamaktadır. Biz Eski futbolcular olarak yeni bir yönetim modeli örneği sergileyecegimizi daha önce kamuoyu ile paylaşmistik. Yönetim Kurulumuzda Murat Erdoğan, Ömer Erdoğan, Ümit Davala, Cihan Haspolatlı ve Yıldıray Baştürk dışında kimsenin yer almadığını hassasiyetle yinelemeyi bir borç biliriz."

FIFA kuralları gereği, aktif futbol hayatını sürdüren bir oyuncu yönetimde görev alamıyor.