T24 LogoT24 Logo
Spor

Tuzlaspor'dan Hamit Altıntop açıklaması

TFF 2. Lig takımlarından Tuzlaspor, Hamit Altıntop'un kulüple ilişkisi olmadığını belirtti

29 Aralık 2016 15:05

Galatasaray forması giyen Hamit Altıntop'un Tuzlaspor yöneticisi olduğu iddialarına yanıt veren TFF 2. Lig ekibi,  iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. 

Galatasaray'ın, Ziraat Türkiye Kupası maçında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 3-2 mağlup olmasının ardından mücadelede forma giyen futbolcuların bazıları taraftarın eleştirisine maruz kaldı. 

Hamit Altınop'un Tuzlaspor yönetiminde yer aldığı yönünde yapılan eleştirilerin ardından İstanbul ekibi konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"Bu akşam oynanan Tuzlaspor–Galatasaray karşılaşması sonrasında ortaya atılan asılsız iddialara cevabımızdır: Milli futbolcumuz Hamit Altıntop’un kulübümüzle hicbir iliskisi ve alakası bulunmamaktadır. Biz Eski futbolcular olarak yeni bir yönetim modeli örneği sergileyecegimizi daha önce kamuoyu ile paylaşmistik. Yönetim Kurulumuzda Murat Erdoğan, Ömer Erdoğan, Ümit Davala, Cihan Haspolatlı ve Yıldıray Baştürk dışında kimsenin yer almadığını hassasiyetle yinelemeyi bir borç biliriz."

FIFA kuralları gereği, aktif futbol hayatını sürdüren bir oyuncu yönetimde görev alamıyor. 

ETİKETLER

Hamit AltıntopTuzlasporGalatasaray

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24