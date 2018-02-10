Tuzlaspor - Afjet Afyonspor: 4 - 4

İSTANBUL,(DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Tuzlaspor, Afjet Afyonspor ile 4-4 berabere kaldı.

Tuzla Belediye Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmada hakem Ali Karatutlu düdük çaldı. Karatutlu\'nun yardımcılıklarını Özcan Sultanoğlu, Uğur Önay yaptı. Mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 26 ve 32\'nci dakikada Murat Yılmaz, 65\'inci dakikada Hacı Mustafa Karabulut ve 90\'ıncı dakikada Gökcan Kaya atarken, Afjet Afyonspor\'un gollerini ise 5\'inci dakikada Nazmi Candoğan, 17\'nci dakikada Yasin Yener, 45\'inci dakikada Ersel Aslıyüksek, 58\'inci dakikada Oltan Karakullukçu kaydetti.

Bu sonucun ardından Afjet Afyonspor 50 ile liderliğini sürdürürken, Tuzlaspor ise 15 puanla düşme potasında yer aldı.