Tuzla'daki tersanelerde 129. ölüm

T24 - İstanbul'daki Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde bulunan Çeliktrans Tersanesi Geleş Gemi Taşeron şirketinde boyacı olarak çalışan Mahmut Altınöz 6 metre yüksekten düşünce hayatını kaybetti.

Mahmut Altınöz'ün ölümü ile tersanelerde hayatını kaybeden işçi sayısı 129'a yükseldi. DİSK'e bağlı Limter-İş Sendikası Genel Başkanı Cem Dinç, Mahmut Altınöz'ün dün saat 12.00 sıralarında yüksekten düştüğünü söyledi. Evli ve bir çocuk babası Mahmut Altınöz, çalıştığı tankerin altında kanlar içinde bulundu. Hastaneye kaldırılan Mahmut Altınöz, kurtarılamadı.Cem Dinç, tersanelerde ölüm ve zulmünün işçilerin yakasını bir türlü bırakmadığını kaydetti.