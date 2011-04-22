-TUZLA'DAKİ PATLAMADA 1 KİŞİ AĞIR YARALI İSTANBUL (A.A) - 22.04.2011 - Tuzla Devlet Hastanesini yakınındaki parkta meydana gelen patlamada yaralanan 2 kişinin kimlikleri belirlendi. İçmeler Kuru Parkı'nda meydana gelen patlamada Gülizar Turhan ile Mazlum Singil adlı kişilerin yaralandığı belirlerdi. Turhan'ın Tuzla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı, durumunun ağır olduğu bildirilen Singil'in ise Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Patlamanın sebebinin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.