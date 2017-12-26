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Tuzla'daki patlama sesi paniğe sebep oldu

Sese, bir geminin kazan dairesinde meydana gelen patlamanın sebep olduğu kaydedildi

26 Aralık 2017 20:38

İstanbul’un Tuzla ilçesindeki Tersaneler Bölgesi’nden gelen patlama sesi paniğe sebep oldu. Dün de ilçe geneline yayılan kötü koku sebebiyle gergin saatler geçiren ilçede yankılanan sese, bir geminin kazan dairesinde gerçekleşen patlamanın sebep olduğu kaydedildi.

Patlama sesinin arından gelen ihbarlar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi tersaneye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiyenin ilk incelemesi sonucu bir geminin kazan dairesinde ufak çapta patlama meydana geldiği ve ölen yada yaralananın olmadığı belirlendi.

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