-Tuzla'da zincirleme trafik kazası İSTANBUL (A.A) - 15.01.2012 - Tuzla'da meydana gelen ve 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. TEM Otoyolu Mehmetçik Vakfı Benzin İstasyonu yakınında, Bursa'dan İstanbul'a gelmekte olan ve turistleri taşıyan 34 BM 3644 plakalı midibüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde seyir halinde bulunan 34 MBG 23 plakalı minibüse çarptı. Her iki araç, yolun kenarındaki bariyerlere çarparak durabilirken, arkadan gelen 2 ambulans, bir polis otosu, bir itfaiye aracı ile Mehmet Zahit Aslan idaresindeki bir kamyonun da aralarında bulunduğu 12 araç birbirlerine çarparak kazaya karıştı. Kazada, kamyonu sürücüsü Mehmet Zahit Aslan ile isimleri henüz belirlenemeyen Mısır uyruklu bir kız çocuğu ile bir kişi hayatını kaybetti. Kazada, çeşitli araçlarda bulunan 30 kişi de yaralandı. Aslan ile Mısır uyruklu kız çocuğu ve diğer kişinin cesedi, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılar da, değişik hastanelerde tedavi altına alındı. Bu arada, TEM Otoyolunun Edirne istikameti, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kaldı. Trafik, kazaya karışan araçların çekilmesi ve tuzlama çalışmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.