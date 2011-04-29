-TUZLA'DA FABRİKA YANGINI İSTANBUL (A.A) - 28.04.2011 - Tuzla'da kombi fabrikasında yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Orhanlı Merkez Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde, yaklaşık bin metrekarelik alanda kurulu 3 katlı kombi fabrikasının bodrum ve zemin katlarında saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Tuzla, Orhanlı, Kartal, Kurtköy, Pendik ve Dudullu itfaiye ekipleri ile çok sayıda ambulans yangın yerine sevk edildi. Söndürme çalışmalarında çevre ilçelerden gönderilen su tankları ile ''Kocayusuf'' adlı söndürme aracının da kullanıldığı bildirildi. Yangın sırasında fabrikada bulunan işçiler, itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yangının çevredeki fabrikalara sıçramasını önleyen itfaiye ekipleri, kısmen kontrol altına aldıkları yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.