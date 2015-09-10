Tuzla'da askeri bölgede yangın

Tuzla Piyade Okulu'nun bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Tuzla Piyade Okulu'nun bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri, askeri personel ve iş makineleri ile yapılan çalışmalar ile söndürüldü.

Tuzla Piyade Okulu'nun bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri, askeri personel ve iş makineleri ile yapılan çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürdüğü bildirilirken Avrupa yakasından bölgeye takviye olarak gönderilen itfaiye ekipleri görev bölgelerine döndü.

Kartal Aydos'ta bulunan ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili araştırma başlatıldı.

Tuzla Piyade Okulu'nun bulunduğu ormanlık alanda 25 Ağustos'ta da yangın çıkmıştı.