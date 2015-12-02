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Tuzla'da 43 ton kaçak et ele geçirildi

Soğuk hava deposuna düzenlenen baskında, veteriner sağlık raporu, fatura gibi herhangi bir resmi belge ibraz edilemeyen 43 ton ete ulaşıldı

02 Aralık 2015 12:56

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri bir soğuk hava deposuna yaptığı baskında 43 ton 100 kilo kaçak et yakalandı.

DHA'dan Çağatay Kenarlı'nın haberine göre; Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bir depoda kaçak et bulundu ihbarı geldi. Polis ekipleri ile ilçe Tarım Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz pazar günü Orhanlı Mahallesi’nde bulunan bir soğuk hava deposuna baskın düzenledi. Ekipler depoda yaptığı aramalarda yurt dışından kaçak olarak getirilen, insan sağlığına zararlı şekilde vakumlanmış 22 ton ve depo önünde bulunan TIR içinde de 21 ton 100 kilo et bulundu. 

17 Aralık 2011 tarihli 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yurt içinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakliyeleri hakkında yönetmeliğin 21. maddesi gereğince ilgililer tarafından ibraz edilmesi gereken veteriner sağlık raporu, fatura, irsaliye, veya herhangi bir resmi belge ibraz edilemediği gerekçesiyle 43 ton 100 kilo ete İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin el konulan etlerle ilgili olarak çalışma başlattığı öğrenildi.

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