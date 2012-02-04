Tuzla Tersanesi'nde yangın: 1'i ağır 4 işçi yaralı



T24 - Tuzla'da bir tersanede yat tamiri sırasında patlama meydana geldi. Olayda 1'i ağır 4 işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay 15.00 sıralarında Tuzla Tersaneler bölgesinde bulunan Nuh tersanesinde yat tamiratı sırasında meydana geldi.



Yat tamiratı sırasında meydana gelen patlamada Kadir Soy, Ali Okur, Ümit Damgacı ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.



Yaralılar çevredekilerin yardımıyla GİSBİR Hastanesi'ne kaldılırken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



Tersaneye gelen itfaiye ekipeleri yangına kısa sürede müdahale ederek, büyümeden söndürdü.



Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ümit Damgacı'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.





