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Yaşam

Tuzla Tersanesi'nde yangın: 1'i ağır 4 işçi yaralı

Tuzla'da bir tersanede yat tamiri sırasında patlama meydana geldi. Olayda 1'i ağır 4 işçi yaralandı.

04 Şubat 2012 02:00


T24 - Tuzla'da bir tersanede yat tamiri sırasında patlama meydana geldi. Olayda 1'i ağır 4 işçi yaralandı.

Tersanede patlamaEdinilen bilgilere göre olay 15.00 sıralarında Tuzla Tersaneler bölgesinde bulunan Nuh tersanesinde yat tamiratı sırasında meydana geldi.

Yat tamiratı sırasında meydana gelen patlamada Kadir Soy, Ali Okur, Ümit Damgacı ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin yardımıyla GİSBİR Hastanesi'ne kaldılırken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tersaneye gelen itfaiye ekipeleri yangına kısa sürede müdahale ederek, büyümeden söndürdü.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ümit Damgacı'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


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