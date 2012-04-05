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Tuzla tersanesindeki patlamada iki işçi can verdi

Tuzla ilçesindeki tersaneler bölgesinde bir gemide patlama oldu

05 Nisan 2012 16:34

Tuzla'da faaliyet gösteren tersanede inşa halindeki bir gemide gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada yaralananların sayısı 6'ya çıktı.

Tuzla Tersaneler Caddesi'nde faaliyet gösteren Ada Denizcilik ve Tersane İşletmeciliği A.Ş'de inşa halindeki bir gemide meydana gelen ve Ali Sağdıç ile Recep Özdağ'ın hayatlarını kaybettikleri, Beytullah Ateş, Hüsamettin Dönergöz, Samet Doğan, Fikret Yılmaztürk ve Özkan Çoban'ın da yaralandıkları patlamanın ardından vücudunun çeşitli yerlerinde ikinci derecede yanık olan Ali Kaya'nın da Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

Bu arada, tersane önünde basın mensupları ile konuşan Limter-İş Sendikası Genel Başkanı Kanber Saygılı ve diğer sendikacılar ile tersane çalışanları arasında sözlü sataşma başladı. Daha sonra kavgaya dönüşen olaya güvenlik kuvvetleri müdahale ederek, sendikacılar ile tersane çalışanlarını birbirinden ayırdı.

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