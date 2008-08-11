Tuzla tersanesinde 4 işçi daha hayatını kaybetti

Tuzla Tersaneler Bölgesi’ndeki bir tersanede meydana gelen iş kazasında, 4 işçinin öldüğü, 12 işçinin de yaralandığı belirtildi. Gisan Tersanesi’nde yer alan bir gemideki filikanın halatının kopması sonucu içindeki işçiler filikayla birlikte denize düştü. Bu işçilerden 4’ünün hayatını kaybettiği, 12’sinin de yaralandığı belirtildi.

Filika test ediliyordu

İşçi ölümleriyle gündeme gelen tersanede bu kez 4 işçinin ölümüne neden olan olay, filikanın test edilmesi sırasında yaşandı. İşçilerle doldurulan filikanın halatları kopunca facia yaşandı. Olayda hayatını kaybeden işçilerden ikisinin isimleri şöyle; Emrah Varoğlu ve Ramazan Ergün

Tuzla tersaneler bölgesindeki bir tersanede meydana gelen iş kazasında yaşamlarını yitiren 3 işçinin kimliği belirlendi.

Alınan bilgilere göre, Gemi İnşaa Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GİSAN) Tersanesi'nde yer alan ve "Galata" adlı bir firmaya ait olan 12 bin 500 grostonluk tankerin filikasında, işçilerin de bulunduğu kişilerce ağırlık denemesi anlamına gelen "klas kontrolü" yapılmak istendi.

Filikanın denize doğru indirilip kaldırılmasıyla yapıldığı belirtilen deneme sırasında filikanın denize sert bir biçimde düşmesi sonucu, içinde bulunan ve çoğunluğu işçilerden oluşan 19 kişiden Emrah Varoğlu (19), Ramazan Ergün (36) ve Ramazan Çetinkaya (25), boğulma ya da ezilme sonucu yaşamlarını yitirdiler. İşçilerden sorumlu bir mühendisin de aralarında bulunduğu 16 yaralıdan kimilerinin, yakındaki GİSPİR Tıp Merkezi ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındıkları, bir kısmının da olay yerine gelen ambülanstaki sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildikleri öğrenildi.

Yaralılardan 7'sinin kimliğinin Sefer Karaca, Erhan Kurt, İhsan Tuka, Nufer Koparma, Tayfun Kemer, Ersin Kesik ve Kaan Akyıldız olduğu belirlendi.

Limter-İş Genel Başkanı Cem Dinç, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, olay öncesi tersanedeki geminin üzerinde yer alan bir filikanın test edildiğini belirterek, ağırlık testi yapmaya çalışırken

işçilerin filikanın içine dolduklarını söyledi. Dinç, bu sırasında filikanın ters dönmesi sonucu işçilerin denize düştüklerini belirterek, "Filika düşerken camları da kırılıyor. Düşme sırasında işçiler birbirlerini eziyorlar, o anda içeriye su doluyor" dedi. Dinç, işçilerin bu sırada öldüklerini bildirdi ve olayda insanların adeta kobay olarak kullanıldıklarını öne sürerek, olaya tepki

gösterdi.



-İŞÇİLERİN TEPKİSİ-



Kazanın ardından fabrika önünde toplanan bir grup işçi de sloganlar atarak olaya tepki gösterdiler. Grup arasında yer alan ve olayda ölen işçilerden birinin yakın arkadaşı

olduğunu söyleyen Aykut Özdemir, "Arkadaşlarımız ölüyor, yetkililer susuyor. Daha ölen arkadaşımla bu sabah birlikte aynı mesaiyi paylaşmıştık" diyerek gözyaşı döktü.

Olayın yaşandığını tersaneye girmek isteyen işçiler, polislerce engellendi. İşçilerle çevrede önlem alan polisin bekleyişi sürüyor.

