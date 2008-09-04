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Yaşam

Tuzla tersanelerinde günde 100 kaza!

İstanbul İl Genel Meclisi İnsan Hakları Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, Tuzla tersane bölgesinde günde ortalama 100 kaza olduğu ifade edildi.

04 Eylül 2008 03:00

23 yılda 110 işçinin hayatını kaybettiği Tuzla Tersaneleri’nde, TBMM Araştırma Komisyonu’nun ardından bir inceleme de, İstanbul İl Genel Meclisi İnsan Hakları Komisyonu’nca yapıldı. AKP’li Fazlı Karaman başkanlığındaki beş kişilik heyet, talepler üzerine tersanelerde bir inceleme yaptı. Heyet, tersane işçileri, Gemi İnşa Sanayicileri Birliği ve Tuzla Kaymakamı Fahri Keser’le yapılan görüşmelerin ardından hazırladığı raporu meclise sundu.

Tersane işçiliğinin riskli bir iş kolu olduğuna dikkat çekilen raporda yer alan ilginç detaylar şöyle: “Tersanelerde 36 bin kişi istihdam ediliyor. 2003 yılında 37 olan tersane sayısı, 2007’de 77’ye çıktı. İhracat geliri 2007’de 3.1 milyar dolara ulaştı.

İşçi sayısı 5 yılda 110 bin olacak

2008 yılında tersanelerden elde edilen tamir bakım gelirleri 5 milyar dolara çıktı. 2013 yılında Tuzla Tersaneleri 110 bin işçi kapasitesine ulaşacak.

Tersanelerde günde, birçoğu hafif yaralamalı ortalama 100 kaza oluyor. Çin’de on binde 8, Japonya’da on binde 3 olan tersane kazası istatistiği Türkiye’de ise on binde 3.5 civarında.

İşçiler, 40 kişilik barakalarda sağlıksız koşullarda yaşıyor. Gece ve istiharat saatlerinde dinlenmesi gereken işçiler dinlenemeden, işe yorgun gitmek zorunda kalıyor. Eski ahırlarda yatan işçiler, tuvalet ihtiyaçları için cami tuvaletlerini kullanıyor.”

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