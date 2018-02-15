TUZLA ORHANLI GİŞELERİ DAVASI: SAVCI 63  SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP ETTİ (2)

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL DHA

FETÖ\'nün darbe girişiminde Tuzla Orhanlı gişelerinde meydana gelen olaylara ilişkin görülen davada mütalaasını açıklayan savcı, 63 sanığa \"anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 63 tutuklu sanık getirildi. Taraf avukatları ve bazı şikayetçiler de duruşmaya hazır bulundu. Duruşmada Savcı Orhan Uzun, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. 62\'si Hava Harp Okulu öğrencisi 65 sanıklı davada savcı, 15 Temmuz\'da Tuzla Orhanlı Gişeleri\'ni kapatan 63 sanık hakkında \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Savcı, olaylar sırasında araçları süren sözleşmeli erler Zafer Özbay ve Suat Katar\'ın ise beraatini talep etti.



Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

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-TUZLA ORHANLI GİŞELER

-Kapatılan gişeler

-Araçların görüntüsü

-Silah sesleri

-Tekbir getirenler

-Yere yatanlar

-ÜMRANİYE

-Askerlerin kelepçeli götürülmesi

-Ele geçirilen silahlar

-Detaylar



15.02.2018 - 10.35 Haber Kodu : 180215016