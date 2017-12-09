Tuzhurmatu'ya havan saldırısı: bir ölü 12 yaralı

Ahmet Haşim Muhtaroğlu / Tuzhurmatu, 9 Aralık (DHA) - Irak\'ın Selahattin iline bağlı Türkmen Tuzhurmatu ilçesi akşam saat 17:00 itibaren yoğun havan topu saldırısına maruz kaldı.

Saldırıyla ilgili bir açıklama yapan Tuzhurmatu Polis Müdürü Albay Hüseyin Ali Reşit Amirli, \"Toplar ilçenin doğusundaki Mursa Ali Dağı arkasında bulunan teröristler tarafından fırlatıldı\" dedi.

İlçenin sekiz farklı bölgesine isabet eden havan topları sonucu 10 yaşında bir çocuk hayatını kaybederken beşi çocuk biri kadın 12 kişi yaralandı. Yaralılar Tuzhurmatu ve Kerkük hastanelerine sevk edildi.

Geçtiğimiz 16 Ekim\'de ilçede yaşanan silahlı çatışmalar sonrası 50 bin Kürt vatandaş Tuzhurmatu ilçesini terk ederek IKBY\'ne bağlı bölgelere yerleşti.

Görüntü Dökümü

- Hastaneden görüntüler

- Yerel halk ile ropörtaj

- Olay yerinden görüntüler