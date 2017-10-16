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Dünya

Tuzhurmatu'da Türkmenler peşmerge güçleriyle çatıştı

Ahmet Haşim Muhtaroğlu / Tuzhurmatu, 16 Ekim (DHA) - 16 Ekim Pazar gecesi saat 21:00 sularında, Tuzhurmatu'da Haşdi Şabi'nin Türkmen kolu tarafından ilçe merkezindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Kürdistan Demokrasi Partisi (KDP) binalarına sil

16 Ekim 2017 21:39

Ahmet Haşim Muhtaroğlu / Tuzhurmatu, 16 Ekim (DHA) - 16 Ekim Pazar gecesi saat 21:00 sularında, Tuzhurmatu\'da Haşdi Şabi\'nin Türkmen kolu tarafından ilçe merkezindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Kürdistan Demokrasi Partisi (KDP) binalarına silahlı saldırı düzenlendi.
Yaklaşık sekiz saat süren çatışmada, peşmerge güçleri ilçenin Türkmen semtlerine havan ve roketlerle saldırılar düzenledi.
Saldırılarda sekiz Türkmen vatandaşı hayatını kaybederken en az 85 kişinin yaralandığı duyuruldu.
Saldırı sonrasında ilçede yaşayan Türkmenler silahlarla Kürt semtlerine saldırdı. 
Saldırılar sonrasında ilçe merkezindeki yaklaşık 60 bin Kürt\'ün  ilçeyi terketmesiyle, Türkmenler Kürtlere ait ev ve işyerlerini kundakladı.
Irak Merkezi Hükümeti Tuzhurmatu ilçe merkezine, Türkmenlere destek olması adına takviye kuvvet yolladı.

Görüntü Dökümü
- Tuzhurmatu sokaklarından görüntüler
- Bedir Örgütü Kuzey Sorumlusu Muhammed Mehdi Beyatlı, Türkmen Cephesi Selahattin İli Sorumlusu Heytem Haşim Muhtaroğlu ve Bedir Örgütü Tuzhurmatu Sorumlusu Akıf Neccar ropörtajı

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