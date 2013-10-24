Tüzel'den Topbaş'ın gazete ilanı için soru önergesi

Hülya Karabağlı / ANKARA

İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, İçişleri Bakanı Muammer Güler’e, İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 19 gazeteye verdiği reklamları sordu. Tüzel, “İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın verdiği reklamların tutarı nedir? Reklam bedelleri hangi kaynaktan karşılanmıştır” dedi.

Tüzel’in önerge gerekçesi ve sorular şöyle:

Geçtiğimiz haftalarda hemen her gazetenin birinci sayfasında ‘Kadir Topbaş’ imzalı, ‘Sevgili Hemşerilerim’ diye seslenen tam sayfa, bir mektup yer almıştır. Bu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ulaşımda ‘icraat ve hedeflerini’ anlatan bir metindir. Bugüne kadar birçok belediye başkanı halka karşı yapmakla zorunlu olduğu hizmetleri bu tip reklamlarla duyurmaya başlamıştır. İBB Başkanı Kadir Topbaş ise tam 19 ulusal gazeteye reklam vermesi dikkat çekicidir.

-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 19 ulusal gazetede yayımlattığı tam sayfa mektubu bir tür seçim yatırımı ve bir tür reklam değil midir?

-Eğer İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın 19 gazetede çıkan ilan/reklamı seçim çalışması değil de tanıtım çalışması ise neden basın açıklaması yolu ile yapılmamıştır?

-Altyapı, ulaşım, yol, su, imar, aydınlatma çalışmaları belediyelerin temel görevleri olduğuna göre, bu durunun belediyelerin tüzel kişiliklerince anlatılması doğru ve etik olmaz mı?

-İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın verdiği reklamların tutarı nedir? Reklam bedelleri hangi kaynaktan karşılanmıştır?

-Belediye ve kamu kaynaklarının yerel ve genel seçimlerde bir parti veya bir aday için kullanılması yasak değil mi? İBB Başkanı Kadir Topbaş ve diğer belediye başkanlarına ne gibi yaptırımlar uygulanacaktır?

-İBB Başkanı Kadir Topbaş hakkında bu güne kadar hangi suçlamalarla yargıya başvurulmuştur? Yargılanma süreci devam eden konular nelerdir?