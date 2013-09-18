Tüzel: 3 bin 880 din kültürü kadrosuna karşın 192 müzik öğretmeni ataması var

Hülya Karabağlı / Ankara

İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, öğretmen atamalarını Meclis gündemine taşıdı. ”Müzik ve resim öğretmenliklerinde açık olduğu halde 192 müzik öğretmeni ve 357 resim öğretmeni ataması yapılırken, buna karşılık 3bin 880 din kültür öğretmeni kadrosu açılmıştır” dedi. Atamalarda, Eğitim Bir Sen üyesi öğretmenlere tanınan ayrıcalığa dikkat çeken Tüzel, Zonguldak’taki atamalara dikkat çekti. Tüzel'in, Milli Eğitim Bakanı tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

Eğitim Sen Üyesi öğretmenlerin puanları düşürüldü mü?

‘Sözlü sınav ve değerlendirme komisyonu’ tarafından yapılan sözlü sınavlara Zonguldak’ta gölge düşmüştür. Sözlü sınav komisyon üyeleri bir ‘mucize’ yaratarak müdürlük yazılı sınavında barajı zor geçerek düşük puanlar alan Eğitim Bir Sen üyelerine 90 ile 984 aralığında puanlar verirken; yazılı sınavda Zonguldak genelinde 89,989 puanla ilk sırada yer alan Eğitim Sen üyesine yalnızca bir soruya yanıt veremediği halde 63 gibi çok düşük puan vermiştir.

Atama yönetmeliği gereği sözlü sınav öncesinde adaylardan yalnızca yazılı sınavdan aldıkları Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sözlü Sınav Değerlendirme Komisyonu üyeleri nasıl belirlenmiştir ve hangi sendikalara üyedir?

Zonguldak genelinde 89,989 puanla müdürlük yazılı sınavında ilk sırada yer alan Eğitim Sen üyesi yönetici adayına, mülakat sınavında 63 puan nasıl ve hangi kriterlere göre verilmiştir?

Eğitim Bir Sen üyesi olmayan ancak yazılı sınavda yüksek puanları olan başka sendikalara üye veya hiçbir sendikaya üye olmayan adaylara da çok düşük puanların verilmiş olmasının bilimsel bir açıklaması var mıdır?

Şaibe ve torpile karşı mülakata dayalı sınavlarda; soruların kura ile sorulması ve mülakatın kayıt altına alınması yönünde Danıştay’ın birçok kararı vardır. Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü sözlü sınavının kayıtlarını yapmış mıdır ve bu kayıtlar CD ile adaylara verilecek midir?

Eğitim bir Sen üyesi öğretmenlere yüksek puan

Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğünde atama iş ve işlemlerinden sorumlu şube müdürünün kendisinin de aday olduğu okul müdürlüğü iş ve işlemlerini yürütmesi ne kadar doğrudur ve söz konusu şube müdürünün yazılı sınav puanı 75,758 iken sözlü sınavda hangi bilimsel ölçme kriterleri üzerinden ve nasıl 98 puan verilmiştir?