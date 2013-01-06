Tuzcuoğlu: Meireles'in ağzından sıvı geliyor ama tükürme kastı yok

Tahkim Kurulu Başkanı Engin Tuzcuoğlu, Fenerbahçeli Meireles'e verilen ceza için, "Hakarete verilen üç maçlık ceza konusunda PFDK’yı hukuksal olarak eleştirdik ve bunu kararımıza da yazdık. Ancak başvuru olmadan da cezayı artıramam. Tükürük somut bir eylemdir. İnsan konuşurken tüküremez. Hakem Özkahya’nın raporu da yalan değil... O bakmadığı bir sırada Meireles’in ağzından sıvı geliyor" dedi.

Engin Tuzcuoğlu, Milliyet gazetesinin Skorer ekinden Mustafa Anıklı'ya konuştu. Tuzcuoğlu, hakem Halis Özkahya'ya tükürdüğü iddia edilen Fenerbahçeli Meireles'in 11 maçlık cezasının 4 maça indirilmesi üzerine şöyle konuştu:

"7 saat görüntüleri izlediklerini ve bunun üzerine tükürmediğine kanaat getirdik. Çünkü konuşurken insan tüküremez. Tükürmek somut bir eylemdir. Halis Özkahya’nın raporu da yalan değil. Onun bakmadığı bir sırada Meireles’in ağzından bazı sıvılar yüzüne geliyor. Buna sıvı diyoruz, çünkü tükürme kastı yok. Bu eylemi taksirle yani ihmalle işleyemezsiniz. Ya vardır, ya yoktur."

Tuzcuoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ya var dersiniz 8 verirsiniz, ya da tamamını kaldırmanız gerekir. Biz de bunu yaptık. Ama hakaret için verilen üç maçlık ceza konusunda da PFDK’yı hukuksal olarak eleştiriyorum ve bunu kararımıza da yazdık. Bunu yapmak zorundayım. Bunu yapmazsam kendime ihanet etmiş olurum. Hukuk Müşavirliği’nin başvurusu olmadığı için de cezayı artıramadık. Çünkü bizim kurulun aleyhe bozma durumu yok. Yani başvuru olmadan cezayı artıramam."