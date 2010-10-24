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TUZ RUHUNDAN ZEHİRLENENLERİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ ADANA (A.A)

24 Ekim 2010 21:13

-TUZ RUHUNDAN ZEHİRLENENLERİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ ADANA (A.A) - 24.10.2010 - Adana'da yüzme müsabakalarına katılan yüzücüler ile izleyicilerden 34 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve bu kişilerin tamamına yakınının taburcu edildiği bildirildi. Alınan bilgiye göre, Atatürk Yüzme Havuzları Spor Kompleksi'ndeki Rıza Salih Saray Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen ''29 Ekim Cumhuriyet Kupası ve ASKF'nin Kuruluşunun 30. Yılı Yüzme Müsabakaları'' sırasında, tuvalete dökülen tuz ruhunun çıkardığı gazdan etkilenerek Adana'daki çeşitli hastanelere kaldırılan kişi sayısının 34 olduğu belirtildi. Ayakta tedavi edilen hastaların büyük bölümünün taburcu edildiği ve diğerlerinin de sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. -OLAY- Yüzme müsabakalarına katılan çoğunluğunu 9-15 yaş arası sporcular ile yarışmaları izlemeye gelenlerde zehirlenme belirtileri görülmesi üzerine salon kısa sürede boşaltılmış, gazdan etkilenenler, oksijen verilerek yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. Olayın, atılan kadın pedi nedeniyle tıkanan tuvaleti açmak için dökülen tuz ruhundan kaynaklandığı belirlenmişti.

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