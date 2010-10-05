T24 - Devrimci Karargah soruşturması kapsamında, örgüte bilgi sızdırdığı iddiasıyla tutuklanan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı tutuklanmadan önce, Ada Yayınları'nda imza gününde Gazeteport İstihbarat Müdürü İhsan Demir ile görüşmüştü.

Haliç'te Yaşayan Simonlar kitabını imzalayan Avcı'nın emniyet ve adalet teşkilatı içindeki cemaat örgütlenmesi ile ilgili iddialarını "Tuz kokunca telafisi yok" şeklinde özetlemişti.





Devrimci Karargah soruşturması kapsamında, soruşturma kapsamında tutuklanan Necdet Kılıç'a bilgi sızdırdığı iddiasıyla tutuklanan Emniyet Müdürü Hanefi avcı tutuklanmadan önce, imza gününde konuştu. Gazeteport'ta yer alan habere göre; o güne kadar yaşadıkları için "Tuz kokunca telafisi yok" şeklinde özetlemişti.

Ada yayınevi'ndeki imza gününde kitaplarını imzalayan Hanefi Avcı, bir yandan da sorularıma yanıt vermeye çalışıyordu. Yayınevine imza için gelenler, kitaplarını imzalattıktan sonra, Hanefi Avcı'yı cesaretinden ötürü kutluyordu. Aradan bir hafta geçtikten sonra Hanefi Avcı Devrimci Karargah adlı terör örgütüne bilgi sızdırdığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi . Hanefi Avcı'nın tutuklanmasının yarattığı etki ve hakkında ileri sürülenler o denli farklıydı ki, kitabındaki iddialarla ilgili konuşmalarımız, bana göre hafif kalıyordu.





TUZU KOKUTAN SORUŞTURMALAR



Hanefi Avcı ile görüşme yaptığımız gün, Ankara Özel Yetkili Başsavcı vekili Hamza Keleş'e görüşmüştü. Kitabında dile getirdiği iddiaları ile ilgili olarak Hamza Keleş'e bilgi ve belge vermişti. Ancak bir yandan da kitabında yer alan iddialarla ilgili olarak iddiaları araştırılacak yerde, iddiaların kendisine dönmesinden şikayet ediyordu. Örneğin, Eskişehir Emniyet Müdürüne tahsis edilen konutun büyüklüğü, evdeki hizmetçi ile kendisi, eşi ve misafirlerine tahsis edilen araçlardan ötürü savurganlıktan şikayet ediyordu. Ancak kitabında gündeme getirdiği bu şikayet, sanki bu tahsisatı kendisi yapmış gibi hakkında soruşturma olarak kendisine dönmesinden şikayet ediyordu.



İçişleri Bakanlığı görevlendirdiği müfettişler aracılığı ile, ikisi izinsiz katıldığı televizyon programları, altısı da kitabındaki iddiaları nedeniyle Avcı hakkında soruşturma yürütüyordu. Bana cehennemi yaşatacaklar öngörüsünde bulunan Avcı, "Bundan sonraki yıllarım hiç de kolay olmayacak" derken, terör örgütüne yardımcı olduğu iddiasıyla bir hafta sonra tutuklanacağını aklının ucundan geçirmiyordu.





BAŞBAKAN DESTEKLEMEZSE SONUÇ ÇIKMAZ



Hanefi Avcı, kitabında ileri sürdüğü emniyet ve adalet teşkilatı içindeki cemaat yapılanmasının çok tehlikeli bir yapıya dönüştüğünü söylüyordu. Kitabındaki iddiaların arkasında duran Hanefi Avcı "Emniyet bir yanlış soruşturma yaparsa, yargılanma aşamasında bu yanlış mahkemeler tarafından bozulur. Mahkeme yanlış yaparsa Yargıtay bu yanlışı düzeltir. Ancak emniyet ve adalet teşkilatı içinde oluşan bir yapılanma bir araya gelerek bir yanlış yaparsa bunu düzeltecek bir yapı yok. Bu defa tuz kokar. Tuz kokunca bunun telafisi yok. Bu yanlışı düzeltecek bir yapı yok. Bana sorarsanız başlatılan adli soruşturma desteklenmezse soruşturanın da başına dert olur" demişti.



İddialarıyla ilgili olarak "Elinizde belge var mı?" sorusuna verdiği yanıt ise, "Ben kitabımda iddialarımı işaret ettim. İddialarımla ilgili soruşturma başlatılır ve işaret ettiğim kişiler ifadeye çağrılırsa her şey çorap söküğü gibi gelir. Elimdeki bilgileri ve belgeleri savcılarla paylaştım" olmuştu. "Devletin içindeki cemaat yapılanması sistemi tehdit edecek kadar büyük boyutta mı?" sorusuna ise "Burada yönetici ve yönlendirici kademenin tespiti önemli." dedi.





BİR HAFTA SONRA TUTUKLANDI



Devrimci Karargah soruşturması kapsamında bir hafta sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Hanefi Avcı, kitabındaki iddiaları nedeniyle tutuklandığına inanıyor. Hayatı boyunca sol örgütlere ve PKK terör örgütüne karşı mücadele vermiş bir kişi olarak, terör örgütü Devrimci Karargah'a bilgi sızdırdığı ve soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla tutuklandı. Bundan sonra yaşanacak gelişmelerin neler olacağını ise hep birlikte göreceğiz.





