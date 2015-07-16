Tuz Gölü'nün rengi kırmızıya döndü

Kışın buz mavisi, yazın ise beyaz rengiyle dikkati çeken Tuz Gölü'nün rengi bir alg türü olan "dunaliella salinalar" nedeniyle kırmızıya döndü. Koyuncu Kaldırım Tuzlası Ar-Ge Müdürü Mehmet Sait Koyuncu, Tuz Gölü'nün buz mavisi ve beyazın dışında, bugünlerde kızıl rengi ile de ziyaretçilere görsel bir şölen sunduğunu belirterek, "Tuz Gölü, 'buz mavisi' ve 'beyaz' rengine ek olarak yılın belirli dönemlerinde 'kızıl ve kızıla yakın' tonlarda renge bürünürken, dünyada nadir görülen büyüleyici bir görüntüye kavuşuyor" dedi.

Tuz işletmesinde 2015 yılı üretim sezonuna hazırlandıklarını anlatan Mehmet Sait Koyuncu, tuzla içindeki 4 büyük havuzun her birinin 3 kilometrekare büyüklüğünde olduğunu dile getirdi.

Su dolu havuzlarda ve Tuz Gölü'nün bazı bölgelerinde suyun kızıl renge büründüğünü ifade eden Koyuncu, Tuz Gölü'nde adeta "kırmızı beyaz şölen" yaşandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu yıl, diğer yıllardan farklı olarak Tuz Gölü ve çevresi çok fazla miktarda yağış aldı. Bu yağışın etkisiyle tuzluluk sürekli değişiyor. Gözle görülmeyen mikroskobik bir canlı olan 'dunaliella salina' popülasyonu, bu hızlı değişimden dolayı yoğun bir şekilde arttı. Bu canlıların oluşturduğu görüntü sayesinde Tuz Gölü'nde tam bir 'kırmızı beyaz şölen' meydana geldi. Bunun neticesinde tuzun oluşum hızı arttı, tuzun kalitesine de etkisi oldu. Bir tarafta beyaz renkte tuz oluşurken, yanında kırmızı renkte su bulunuyor."

Tuz Gölü'nde bu yıl kızıllığının geçen yıllara nazaran daha fazla olmasının sebebinin yağış miktarı ve dönemi olduğunu vurgulayan Mehmet Sait Koyuncu, "Yağış miktarı ile tuzluluk oranı düştüğü için 'dunaliella salina' adındaki canlı kendini korumak amacıyla 'gliserin artı vitamin A' dediğimiz, başka bir deyişle halk arasında bilinen 'beta karoten' isimli kimyasal yapıyı sentezliyor ve doğal bir şekilde kırmızı formu alıyor. Dunaliella salinaların çok olduğu bölge kırmızı görünüyor" diye konuştu.

Koyuncu, "dunaliella salina"nın göle gelen flamingoların da besin zincirinde bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Tuzlu sulak alanlar, flamingolar için en önemli yaşam alanlarıdır. Tuz Gölü de flamingolar için dünyadaki önemli yaşam alanlarından biri. Flamingolar, Tuz Gölü'nü bir kuş cennetine dönüştürürken, kuluçkaya yatarak da büyük bir kreş oluşturmaktadır. Flamingoların buraya gelmesinde, göldeki artemia salinalar da etkilidir. Flamingolar artemia salinalarla (bir tür eklembacaklı) beslenirken, artemia salinaların besin kaynağı ise 'dunaliella salina' dediğimiz alglerdir."