Doğa Derneği ve Atlas Dergisi, yok olmak üzere olan Tuz Gölü'ne dikkat çekmek için Tuz Gölü'ne sadakat yolculuğu düzenliyor. Kar amacı gütmeden düzenlenen ve 19 Eylül Cuma akşamı İstanbul'dan, 20 Eylül Cumartesi sabahı ise Ankara'dan başlayacak sadakat yolculuğu 20 Eylül gecesi son bulacak. Yolculuğun organizasyonunu Doğa Turizm gerçekleştirecek. Suyun yanlış kullanımı nedeniyle son günlerini yaşayan 2 milyon yaşındaki Tuz Gölü gerekli önlemler alınmadığı takdirde tümüyle yok olma tehlikesi altında.



Türkiye'nin 305 Önemli Doğa Alanı'ndan biri olan Tuz Gölü, sanılanın aksine küresel ısınma sonucunda değil yanlış su politikaları nedeni ile kuruyor. Öyle ki, Tuz Gölü'nün yer aldığı Konya Kapalı Havzası'nda sulama faaliyetleri nedeniyle her yıl bir Tuz Gölü büyüklüğünde su israf ediliyor. Doğa Derneği ve Atlas Dergisi'nin bu yok oluşa dikkat çekmek üzere organize ettiği Tuz Gölü'ne Sadakat yolculuğu aynı zamanda çözümün mümkün olduğunu da anlatmayı amaçlıyor.



Doğa Derneği Genel Müdürü Güven Eken'in de katılarak rehberlik yapacağı Tuz Gölü'ne Sadakat Gezisi'nde, yol güzergâhında yer alan Önemli Doğa Alanları hakkında Doğa Derneği uzmanları sunuşlar yapacak ve İstanbul'dan Tuz Gölü'ne kadar Anadolu doğasının az bilenen özelliklerini yolculara tanıtacak. Konya Havzası, biyolojik çeşitlilik ve Tuz Gölü hakkında da geniş bilgilerin verileceği yolculukta, Tuz Gölü'nde yaşamakta olan canlılar hakkında uzman isimler ayrıntılı bilgiler verecek.



Yolculuk Programı



Doğa Derneği uzmanları rehberliğinde yapacağımız bu yolculukta, Orta Anadolu'nun ve Türkiye'nin kanayan bir yarasını sarmaya gidiyoruz. Yol boyunca, uzmanlar bizlere Anadolu coğrafyası, biyolojik çeşitlilik, kapalı havzalar, sulak alanlar, yaşam türleri ve diğer birçok konuda sunumlar yapıyor ve bizleri Türkiye'nin bilmediğimiz birçok yönüyle tanıştırıyor.



19 Eylül Cuma



Saat 23.30'da Beşiktaş İnönü Stadyumu ve saat 24.00'de Kadıköy Evlendirme Dairesi önünde katılımcıları karşılıyoruz. Ankara katılımcıları ise TCDD Gar'ı önünden saat 06.00'da İstanbul grubuna katılıyor.



20 Eylül Cumartesi



Ankara'da katılımcıların tamamlanmasıyla beraber hareket ediyor, Konya yoluna giriyor ve iki yüz kilometrelik yolumuza başlıyoruz. Yolda Doğa Derneği Genel Müdürü Güven Eken ve çok sayıda Doğa Derneği uzmanı Konya Havzası, biyolojik çeşitlilik ve Tuz Gölü hakkında bilgi veriyor. Kulu makasında yarım saat vereceğimiz bir molanın ardından yolumuza devam ediyoruz. Tuz Gölü'ne varınca araçlarımızdan iniyoruz. Yaklaşık bir saatlik yürüyüşün ardından gölün kurumuş tabanına varıyoruz ve gelenekselleşmiş sadakat fotoğrafımızı çektiriyoruz. Tuz Gölü'nde yaşayan bitkiler ve canlılar hakkında uzman isimlerden bilgi alıyoruz ve gölün son durumunu öğreniyoruz. Alanda yürüyüş dâhil üç buçuk saat kaldıktan sonra otobüslerimizle geri dönüyoruz. Geri dönüş yolculuğumuzda ise Tuz Gölü için neler yapabileceğimizi tartışıyor ve Tuz Gölü'nü son görenlerin bizler olmaması için müzakereler yapıyoruz. Yolculuğumuz yaklaşık olarak saat 18.00'de Ankara'da ve saat 24.00'de İstanbul'da sona eriyor.



Neler Dâhil?



Otobüsteki çay ve kahve ikramları

Ulaşım-Rehberlik



Neler Dâhil Değil?



Sabah ve öğle yemekleri



Katılımcılar için tavsiyeler



Bu bir sadakat yolculuğu olup dinlenme amaçlı bir gezi niteliği taşımamaktadır. Gidiş - dönüş otobüs yolculukları ve Tuz Gölü'nde yapacağımız yürüyüşler yorucu olabilir.



NOT: Kar amacı gütmeyen Tuz Gölü'ne Sadakat Gezisi'nin fiyatına ulaşım ve rehberlik ücretleri dâhildir. Bunların dışında yapılacak harcamalar katılımcılara aittir



Katılım için



0216 462 17 31 veya 0312 448 05 37 numaralı telefonlara başvurunuz.





