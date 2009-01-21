Tuz Gölü kurumak üzere

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof.Dr. Ferruh Yıldız, son 5 yıl içinde kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle bazı göl ve göletlerin kuruduğunu, bazılarında aşırı su kaybı olduğunu, bu yüzden yer şekillerinde belirgin değişiklikler olduğunu söyledi.



Yıldız, yer şekillerinde değişiklikler olmasına rağmen, harita ve atlaslarda bunların yer almadığını hatırlattı. Yıldız, Tuz Gölü'nün yüzde 85, Eber Gölü'nün yüzde 85 oranında küçüldüğünü söyledi.



Tuz Gölü kurudu



Konya Şube Başkanı Prof.Dr. Yıldız, harita ve atlasların basım ve yayımının ders kitapları gibi yıllık hazırlandığını, birkaç yıl arayla basımlarının yapılmasına rağmen bunların güncel tutulmadığı için doğada yer alan birçok göl ve sulak alanın haritada göründüğü gibi olmadığını söyledi. Prof.Dr. Ferruh Yıldız, “Bu da özellikle ilköğretim çağında olan çocukları yanlış öğrenmeye sevketmekte bilgi kirliliğine yol açmaktadır. Bu harita ve atlasların güncelleşmesi uydu görüntüleri yardımıyla kolaylıkla yapılabildiği halde yayımcı kuruluşlar tarafından bu durum göz ardı edilmektedir” dedi.



Konya bölgesindeki göl veya sulak alanların ya tamamen kuruduğunu ya da alanında değişiklikler olduğunu belirten Ferruh Yıldız, şunları söyledi:



“Tuz Gölü, 1915 yılı haritalarından yüzölçümü 216 bin 400 hektar olarak hesaplanmış, 1987 yılında uydu görüntülerinde yüzölçümü 92 bin 600 hektara düştüğü görülmüş, 2005 yılı uydu görüntülerinde ise, yüzölçümü 32 bin 600 hektar olarak hesaplanmıştır. Tuz Gölü çevresinde 6 bin ruhsatlı, 10 bin ruhsatsız kuyu mevcuttur. Yanlış sulama politikası, küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle göl alanı 1915'teki yüzölçümüne göre şu an yüzde 85 oranında küçülmüştür. Akşehir Gölü, 1970 yılı haritalarından yülölçümü 35 bin hektar olarak hesaplanmış, 2006 yılı uydu görüntülerinde gölün 3 bin hektar olduğu tesbit edilmiştir.



Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nün, Mayıs 1969 verilerine göre yüzölçümü 16 bin 500 hektar olduğu halde 2006 verilerine göre 1150 hektar olduğu tesbit edildi. Bu verilere göre, Eber Gölü'nün yüzde 90 oranında küçüldüğü belirlendi. Beyşehir Gölü, ortalama 65 bin hektar iken, yanlış sulama politikası, küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle yaklaşık yüzde 23 oranında küçülmüştür. 750 hektar olan Hatay'daki Amik Gölü, 1974 yılılnda kurutularak alan tarıma açılmıştır. Hotamış Sazlığı'da tamamen kurutulmuştur. Yine Kahramanmaraş'taki Gavur Gölü, tamamen kurutularak alan tarıma açılmıştır. 16 bin 500 hektar olan Suğla Gölü'nün 14 bin 600 hektarı kurutularak alan tarım alanına açılmış, bin 900 hektarlık bölümüde sulu alan olarak kalmıştır. Aksaray’daki Eşmekaya Sazlığı kurutulmuştur.”



Haritaların kontrol edilmeden yapıldığını iddia eden Ferruh Yıldız, yürürlükteki mevzuat uyarınca harita ve atlasların yayımından önce Harita Genel Komutanlığı'nın denetiminden geçerek baskılarına izin verildiğini hatırlattı. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof.Dr. Ferruh Yıldız, şöyle devam etti:



“Genel Komutanlık tarafından göl ve sulak alanların durumları yeterince kontrol edilmemektedir. Günümüzde yok olmuş veya alanı değişmiş birçok göl ve sulak alan halen yeni basılan coğrafi harita ve atlaslarda eski halini koruyormuş gibi basılmakta ve gerçek durum göz ardı edilmektedir. Ayrıca mevzuattaki eksiklikten dolayı da Harita Genel Komutanlığı tarafından bu coğrafi harita ve atlasları hazırlayanların teknik yönden yeterli olup olmadığı, ehliyetli olup olmadıkları hususuna da bakılmamaktadır.”