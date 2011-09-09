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Çevre

Tuz Gölü, 'Kan Gölü'ne' döndü

Artemia’lar Tuz Gölü’nü kırmızıya boyadı. Artemia’nın ölümü ile oluşan asitler buharlaşmaya neden oluyor. Bu da bembeyaz Tuz Gölü’nün rengini kırm

09 Eylül 2011 03:00

T24 - Artemia’lar Tuz Gölü’nü kırmızıya boyadı. Artemia’nın ölümü ile oluşan asitler buharlaşmaya neden oluyor. Bu da bembeyaz Tuz Gölü’nün rengini kırmızıya dönüştürdü. 


Anadolu Ajansı'nın haberine göre, A sınıfı sulak alanlar içerisinde yer alan Tuz Gölü, tuz üretiminin yanı sıra flamingo, suna, bataklık kırlangıcı, martı gibi su kuşlarının konaklama ve kuluçka alanını da oluşturdu.


Bunun yanı sıra Tuz Gölü, dünya kültür balıkçılığında canlı yem olarak kullanılan artemia’yı doğal stok halinde bulundurması nedeniyle biyolojik açıdan da son derece önemli bir konumda bulundu.



Tuz Gölü'nde şaşırtan görüntü


Tuz Gölü’nde konaklayan kuluçkaya yatan su kuşlarının besin zincirinde ‘artemia’ vazgeçilmez bir halkayı oluşturuyor. Artemia salına, tuz göllerinde yaşayan, yetişkinleri 1 cm olabilen bir zooplanktondur. Artemia’nın ölümü ile oluşan asitler nedeniyle halobacteriaların çoğalması, daha az organik madde ve kırmızı renk oluşmasını sağlayarak daha hızlı buharlaşmaya sebep oluyor, bu da gölün rengini kırmızıya dönüştürdü.



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