TÜYAP'ta 'Ekrem Dumanlı tokat attı' iddiasına yalanlama

İstanbul TÜYAP Merkezi'ndeki kitap fuarına Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile Akit Gazetesi muhabiri Mehmet Özmen arasındaki tartışma damgasını vurdu.

Zaman'da "Akit muhabiri profesyonel provokatör çıktı" başlığıyla yayınlanan haberde, Ekrem Dumanlı'nın tokat attığına yönelik haberler yalanlandı. Haberde, Akit muhabirinin TÜYAP kitap fuarında Dumanlı'nın imza dağıttığı standa giderek, "İşte burası paralel örgüt! Paralel örgüt İstanbul’un merkezinde TÜYAP’ta!" diye bağırdığı ve olay çıkardığı ve sonrasında da tahrik edici eylemlerine devam ettiği belirtildi.

'Bu harekete mensup kişiler İsrail'de ya da Pensilvanya'da yaşamalı'



Akit muhabiri Mehmet Özmen ise, A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak yaşadıklarını anlattı. Dumanlı'nın "BDP'ye destek verdik" sözlerini kendisine hatırlatan muhabir Mehmet Özmen, bu sözlerin bir itiraf olup olmadığını sorduğunu ifade ederek, "gazetecilik görevimi yerine getirdim" dedi. Hizmet Hareketi'ne mensup kişilerin İsrail’de ya da Pensilvanya'da yaşaması gerektiğini iddia eden Özmen şöyle konuştu:

"Bu sorudan sonra Sayın Dumanlı 'münafıklar' diyerek bizi hedef gösterdi. Sonra etrafındaki insanlar bize saldırdı. Kendisi de gömleğimi yırttı, çekiştirdi. Görüntülerde de net bir şekilde göründüğü üzere saldırıya uğradım. Soru sorduğum için mağdur edildim. Ben özür beklerken, bugün Zaman.com.tr'deki haberi görünce gözlerime inanamadım. Manşetten fotoğrafım yayınlanarak, provokatör ilan edildim."