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TÜYAP'a yoğun ilgi; yaya geçidi tıkandı, barikatlar aşıldı

Vvatandaşlar metrobüs üst geçitte izdihama neden oldu

12 Kasım 2017 10:33

İstanbul'da 36'ncısı gerçekleştirilen TÜYAP kitap fuarına gitmek isteyen vatandaşlar, kalabalık nedeniyle metrobüsün üst geçidinde izdihama neden oldu. Vatandaşlar yoğunluk nedeniyle E-5 yolundaki bariyerleri kırarak fuara gitmeye çalışınca trafik durma noktasına geldi.

Posta'da yer alan habere göre, Hafta sonu olması nedeniyle çok sayıda kişi fuarın düzenlendiği Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'ne akın etti.

Polis trafiği durdurdu

Öte yandan vatandaşlar metrobüs üst geçitte izdihama neden oldu. Bazı vatandaşların fuarın olduğu alana geçmek için E-5 karayoluna çıkması nedeniyle trafik polisleri araçları durdurarak, vatandaşların fuara gitmesini sağladı.

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