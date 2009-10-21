TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'na geri sayım

"28. İstanbul Kitap Fuarı", yerli- yabancı yazar ve çevirmenlerin katılımıyla 31 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.



TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuar, 31 Ekim Cumartesi günü açılacak. Törene, Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Başkanı Herman P. Sprujit'in katılması ve uluslararası kitap fuarları ve yayıncılık sektörü üzerine bir panelde konuşma yapması planlanıyor.



Yurtiçi ve dışından 550 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunu buluşturacak fuarda, uluslararası etkinliklerin yanı sıra söyleşi, panel, şiir dinletisi, atölye ve çocuk aktiviteleriyle birlikte 297 etkinlik yer alacak.



Ana teması "Kültürler Arası Diyalogda Çeviri" olarak belirlenen fuarın "onur yazarı", şair, tiyatro eleştirmeni ve çevirmen Cevat Çapan olacak. Fuar süresince Cevat Çapan'ın şiirleri, çevirileri ve yaşamı üzerine söyleşi ve panellerin yer aldığı etkinlikler düzenlenecek. Öğrenci, öğretmen ve emeklilere girişin ücretsiz olduğu fuara giriş ücreti 5 lira olarak belirlendi.



Uluslararası Salon



Fuarda bu yıl okurları karşılayacak önemli bir yenilik de ilk kez açılan "Uluslararası Salon" olacak. 27 ülkeden yayıncılar, editörler ve Yayıncılar Birliği temsilcilerinin yer alacağı "Uluslararası Salon", fuarın ilk 4 günü 11.00-18.00 saatleri arasında açık kalacak.



"Uluslararası Salon"a bu sene ilk kez Avrupa Kültür Merkezleri Fransa, Finlandiya, İspanya, Hollanda, Romanya, İsveç, İsviçre ve İtalya ortak bir stantla katılırken, salonun diğer katılımcıları Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela Bolivar Cumhuriyeti, Yunanistan, Romanya ve Fransa'dan yayıncılar ve editörler olacak. Bağımsız bir edebiyat topluluğu olan Literature Across Frontiers ise, Bask, Çek Cumhuriyeti, Galler, Estonya, Macaristan, Katalonya, Litvanya, Letonya, İskoçya, İrlanda, Polonya, Portekiz ve Slovenya'yı temsilen fuara katılacak.



"Uluslararası Salon" içinde bulunan forum alanı 4 gün boyunca çok sayıda yazarı ağırlayacak ve sektörel etkinliğe ev sahipliği yapacak. Salon içinde ayrıca çevirmenlerin bir arada olacağı çeşitli çeviri etkinliklerinin düzenleneceği bir buluşma noktası olarak "Çeviri Merkezi" de bulunacak. "Uluslararası Salon" kitapseverlerin katılımına açık olacak.



Fuarın yabancı konukları



28. İstanbul Kitap Fuarı, yurt dışından çok sayıda yazar, şair, eleştirmen ve çevirmeni ağırlayacak. İstanbul Kitap Fuarı'nın yurt dışından söyleşi ve imza günlerine katılmak üzere 47 yazar konuğu olacak. Kitapları uzun zaman çok satanlar listesinde yer alan yazar Adam Fawer, söyleşi ve imza saatiyle 31 Ekimde okurlarıyla bir araya gelecek.



Türkçe'de özellikle harem ve padişah eşleri üzerine yazdığı romanıyla tanınan Amerikalı yazar Anne Chamberlin 7 Kasım'da okurlarıyla söyleşide bulunacak. Fuarın Amerikalı bir diğer konuğu ise yazar-senarist Richard Price olacak. Senarist Richard Price da 7 Kasım'da bir panelde konuşacak. Mısır'da kadın hareketiyle ilgili önemli çalışmalar yapan ve muhalif kişiliğiyle tanınan Naw-al El Saadawi 1 Kasım'da, Fransa'da yaşayan yazar Olivier Rolin 31 Ekim'de okurlarıyla buluşacak.



Türkiye üzerine yaptığı araştırmalar ve haberleriyle tanınan gazeteci-yazar Marc Semo ise Fransız Kültür Merkezi'nin davetlisi olarak 31 Ekim'de Ahmet İnsel ile panele katılacak.



Fransa'dan fuara katılan şair Michel Cassir ve Gerard Augustin de Türk şairlerle şiir dinletisine katılacak. Latin Amerika üzerine incelemeleriyle tanınan yazar Richard Gott ve Türkçe'de Avrupa tarihi üzerine yazdığı araştırmalarıyla tanınan Hollandalı yazar Geert Mark 1 Kasımda okurlarıyla bir araya gelecek. Kübalı yazar, şair ve kadın aktivist Nancy Morejon, Afrika ve İspanyol kültürlerinin Küba kimliğine etkileri üzerine söyleşiye katılacak. Romen yazarlar Gabriella Chifu ve Dan Cristea Modern, Romanya edebiyatı üzerine düzenlenen panelde konuşmacı olarak yer alacak.



Çevirmenler de katılacak



Bu sene ana teması "Kültürler Arası Diyalogda Çeviri" olarak belirlenen kitap fuarına çok sayıda çevirmen de katılacak.



Bunlar arasında Avrupa Çevirmenler Birlikleri Federasyonu Başkanı Martin de Haan, Maureen Freely, Hanneke van der Heijden, Ingrid Iren ve Rafael Carpintero bulunuyor.



Ayrıca Tanpınar Festivali kapsamında Türkiye'de bulunan Carme Riera ve Bernardo Atxaga (İspanya), Valter Hugo Mae, Ingo Schulze (Almanya), Olga Tokarczuk, Frank Westerman, Norman Manea ve Dan Lungu (Romanya) da fuarda yer alacak. Türkiye'de Atatürk üzerine yazığı kitabıyla tanınan İtalyan yazar Fabio Grassi ve Rusya'dan katılan Dina Rubina Çeviri Merkezinde düzenlenecek etkinlikte konuşmacı olacak. -OKUMA ETKİNLİĞİ- Word Express Edebiyat Okuması Yolculuğu'nun son ayağı da İstanbul'da yapılacak.



Genç 20 yazar ve şairden oluşan proje kapsamında Adisa Basic (Saraybosna), Netalie Braun (İsrail), Christos Chryssopoulos (Yunanistan), Aleksandra Dimitrova (Makedonya), Milan Dobricic (Sırbistan), Adela Greceanu (Romanya), Anahit Hayrapetyan (Ermenistan), Uri Hollander (İsrail), Ivan Hriston (Bulgaristan), Katerina Illiopoulov (Yunanistan), Igor Isakovkski (Makedonya), Cladiu Komartin (Romanya), Mirt Komel (Slovenya), Owen Mortell (Galler), Roman Mundair (İskoçya), Makro Pogacar (Hırvatistan), Mina Simic (Hırvatistan) ve Ognjen Spahic (Sırbistan) 3 Kasımda fuarda okuma etkinliği yapacak. 28. İstanbul Kitap Fuarı, ARTİST 2009-19. İstanbul Sanat Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilecek.

