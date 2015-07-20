Tuvalette doğurduğu bebeği ablasıyla döverek öldürdü

Ankara’da geçtiğimiz yıl yaşanan “isimsiz bebek” cinayetine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. İddianameye göre, annesi ve teyzesi tarafından başına ve vücudunun değişik yerlerine küt cisimle defalarca vurulan bebek hayatını kaybetti.

Habertürk'ten Cemal Doğan'ın haberine göre; evlilik dışı ilişki sonucu hamile kalan Sabır K., geçtiğimiz yıl ablası Ayşegül K. ile birlikte anne ve babasının yaşadığı Ankara’nın Bala İlçesi'ndeki köye bayram ziyaretine gitti. Evde fenalaşan genç kadın tuvalette bebeğini doğurdu. Sabır K.’nın yardımına ablası koştu. Ailesinin evlilik dışı çocuktan haberdar olmasından korkan iki kardeş, anne ve babalarının ağlama sesini duyacağından korkan kardeşler paniğe kapıldı.

İddianameye göre; bahçedeki samanlıkta göbek bağını kestikleri bebeğin başına ve vücudunun değişik yerlerine küt cisimle defalarca vurdu. Öldürmeyi başaramadıkları bebek ağlamaya başladı. Ayşegül K. ambulans çağırdı. Ambulans gecikince bebeği kendi arabalarıyla hastaneye götürmeye çalıştılar. Yolda ambulansla karşılaştılar. Görevliler ilk müdahaleyi yaptı ancak bebek hastanede hayatını kaybetti.

'Adet sancısı zannetmiş'

7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Sabır K. savcıya verdiği ifadede, iddianamede "isimsiz bebek" olarak geçen çocuğuna T.Y. adlı bir gençten hamile kaldığını söyledi. Genç kadın, hamile olduğunu bilmediğini ifadelerine ekledi. Olayın yaşandığı gün ise adet sancısı geldiğini zannettiğini söyledi. Sabır K. bebeğin tuvalette düştüğünü, ablasının yanına geldiğini, gerisini hatırlamadığını belirtti.

Abla Ayşegül K. da, Sabır'ın hamile olduğunu bilmediğini, annesinin, kardeşinin hasta olduğunu söylemesi üzerine evin dışındaki bahçe tuvaletine girdiğini, bebeğin canlı vaziyette yerde ağladığını söyledi. Abla, "Yere düşüp yaralanan bebeği kurtarmak için hemen hastaneye gittik" dedi.

İki kardeş, bebeğin düştüğü için öldüğünü belirterek suçsuz olduklarını söyledi. Adli Tıp raporunda bebeğin yüzünde ve göğsünde morluk, şişlik ile kafatasında kırıklar bulunduğu, kafasına aldığı darbeler nedeniyle öldüğü belirtildi.

Tutuklu yargılanan iki kardeşin ilk duruşmasında savcı, "Kasten yakın akrabayı öldürme" suçuyla sanıklar hakkında istenen "müebbet" hapis cezasının yetersiz olduğunu savunarak, "ağırlaştırılmış müebbet" cezasıyla yargılanmalarını talep etti. Savcının bu talebini sonraki duruşmada değerlendireceğini açıklayan mahkeme duruşmayı 26 Ağustos'a erteledi.