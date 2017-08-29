Tuvalette bulduğu içi para dolu çantayı sahibine verdi

Nabi YAZICI/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, emekli Tuncay Tuç, bir alışveriş merkezinin tuvaletinde bulduğu, içerisinde 6 bin 500 Euro ve 25 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti.

Körfez Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü\'nden emekli olan Tuncay Tuç, İzmit\'te bir alışveriş merkezinin tuvaletine girdi. Tuncay Tuç kapıdaki askıya asılan çantayı görerek aldı. Çantanın içine bakan Tuncay Tuç, yüklü miktarda döviz ve Türk lirası olduğunu gördü. Tuncay Tuç kimlik bilgilerinden çantanın sahibine ulaştı. Tuncay Tuç içerisinde 6 bin 500 Euro, 25 bin lira, pasaportlar ve evrakların olduğu çantayı sahibi Ramazan Çubuk\'a teslim etti.

Tuncay Tuç para dolu çantanın sahibine ulaşmasından mutluluk duyduğunu söyledi. İçerisinde paralarının olduğu çantasını bir daha kavuşamayacağını düşündüğünü belirten, yurt dışında çalışan Ramazan Çubuk, Tuncay Tuç\'a teşekkür etti.



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