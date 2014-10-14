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Dünya

Tuvalete sıkışan kadın 4 saat sonra çıkarıldı

Çin'de takma dişlerini tuvalete düşüren kadın, dişlerini çıkarmak isterken kolu sıkışınca 4 saat mahsur kaldı

14 Ekim 2014 14:05

Çin'in Guangyuan eyaletinde yaşayan 85 yaşındaki bir kadın takma dişlerini temizlemek için banyodayken dişleri elinden kayarak tuvalet deliğine düştü. Dişlerini kurtarmak için kolunu deliğe sokan kadın sıkışarak mahsur kaldı.

Ntvmsnbc’de yer alan habere göre, olaydan yaklaşık bir saat sonra eve gelen kadının kızı da annesini kurtarmayı başaramayınca, itfaiye görevlileri eve gelerek kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. 

Görevliler sabunlu su yardımıyla kadının kolunu tuvalet deliğinden çıkarmayı başardı.

4 saat sonunda sıkıştığı delikten kurtarılan kadının takma dişlerini kurtarmayı başarıp başarmadığı ise bilinmiyor.

 

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